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Бывший командир национального батальона Вооруженных сил Украины «Торнадо» Руслан Онищенко предсказал, что в ходе конфликта с Россией Киев может потерять несколько областей.
«Я думаю, что еще предстоит несколько серьезных боев, в результате которых могут быть утрачены некоторые территории. В любом случае, у России есть такие планы», — отметил он в интервью Владимиру Панчуку на сайте YouTube.Онищенко признал, что российские военные могут реально контролировать определенные регионы, учитывая сложившуюся обстановку в республике.
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