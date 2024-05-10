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Ты всё ещё слуга урода: Зеленский возомнил себя царём, посмотрев инаугурацию Путина

В сеть попал сатирический ролик, в котором Зеленский примерил на себя корону
10 мая 2024, 18:37

В сети распространился сатирический ролик о президенте Украины Владимире Зеленском.
На кадрах видно, как лидер киевского режима смотрит инаугурацию президента России Владимира Путина. Зеленский отмечает, что ему очень понравилась торжественная церемония, после чего добавляет: «Но у нас так не надо».

Вскоре, убедившись, что его никто не видит, президент Украины решает примерить на себя корону и мантию. Некоторое время Зеленский красуется перед зеркалом, однако позже его «отрезвляет» видеозвонок президента США Джо Байдена.



Американский лидер замечает на Зеленском корону и заявляет, чтобы тот знал свое место.

Напомним, полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое утверждение ранее высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного кандидата.

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Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России
10 мая 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Михаила Мишустина премьер-министром России, следует из сообщения пресс-службы главы государства.
В документе отмечено, что Путин подписал указ «О председателе правительства Российской Федерации». В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции России Мишустин назначается на пост главы кабинета министров. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы Мишустина назначили председателем правительства России. За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, воздержалось 57, выступивших против не было.

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#михаил мишустин
#владимир путин
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#правительство
#премьер-министр
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Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
10 мая 2024, 18:16

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
По информации источника, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранили право носить военную форму и знаки различия.

Напомним, в феврале 2020 года Виктор Гулевич стал командующий войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии. Весной 2021 года, Лукашенко назначил его начальником Генштаба.

Ранее сообщалось, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.

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#белоруссия
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#знаки
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#право
#минобороны
#лукашенко
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Грузия рассмотрит закон об иноагентах в последнем чтении на следующей неделе
Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит в III чтении закон об иноагентах
10 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, финальном чтении. Об этом на брифинге заявил спикер кабмина Шалва Папуашвили.
Он подчеркнул, что члены правительства обсудили расписание следующей недели, повестку дня, текущие вопросы и законопроект об иноагентах. В результате было принято решение о рассмотрении закона в третьем чтении на следующей неделе.

Отмечается, что 13 мая состоится рассмотрение законопроекта на комитетском заседании, а 17 мая – на пленарном заседании.

Напомним, что рассмотрение законопроекта проходит в Тбилиси на фоне акций протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Также ранее она пообещала наложить вето на закон в случае его принятия.

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#грузия
#парламент
#закон
#иностранный агент
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Израиль решил продолжить операцию в Рафахе
Кабмин Израиля единогласно выступил за продолжение операции в Рафахе
10 мая 2024, 17:25

Фото: iStock/e-crow

Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции армии в Рафахе на юге сектора Газа, следует из заявления канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что такое решение было принято для оказания давления на палестинское движение ХАМАС, а также для того, чтобы способствовать освобождению израильских заложников и достижения целей военного конфликта.

Вместе с тем, в канцелярии заявили о намерении израильских властей всё-таки отправить делегацию в Каир для продолжения переговоров по ситуации в Газе. Израиль рассчитывает достичь соглашения на приемлемых для себя условиях.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении сосредоточенных ударов по объектам ХАМАС на востоке Рафаха. Утром 10 мая армия призвала местных жителей как можно быстрее эвакуироваться в гуманитарную зону.

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#израиль
#сектор газа
#египет
#операция
#цахал
#хамас
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Украина вышла из ещё одного соглашения стран СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ о полётах самолётов спецназначения
10 мая 2024, 16:43

Фото: iStock/butenkow

Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полётов воздушных судов специального назначения. Об этом в своём Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Отмечается, что в соглашении также упоминаются полёты самолётов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств, а также с официальными государственными и правительственными делегациями на борту.

Соглашение было подписано странами СНГ в 1993 году.

Ранее сообщалось, что Украина сорвала соглашение по безопасности в Чёрном море, переговоры по которому Анкара вместе с Москвой и Киевом вела в течение двух месяцев.

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#украина
#соглашение
#верховная рада
#правительство
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Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Госдума утвердила Мишустина председателем правительства России
10 мая 2024, 16:21

Фото: сайт Кремля

Михаил Мишустин назначен председателем правительства России. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
По результатам голосования, за кандидатуру Мишустина выступили 375 депутатов, воздержалось 57, проголосовавших против не было.

Теперь новый глава кабинета министров не позднее недельного срока должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительской власти.

Также в течение 14 дней Мишустин представит Госдуме утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

Напомним, что сегодня впервые в истории России парламент утвердил правительство.

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#михаил мишустин
#правительство
#премьер-министр
#госдума
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Россия заявит протест Германии после нападения на экс-генконсульство в Лейпциге
10 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия заявит протест Германии в связи с нападением на здание бывшего генконсульства РФ в Лейпциге. Об этом сообщили в диппредставительстве.
Напомним, что в День Победы 9 мая группа неизвестных лиц совершила нападение на комплекс бывшего консульства России в Германии. Они проникли в здание через балкон служебной постройки. Внутри напавшие развернули антироссийские плакаты и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.

Два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, отобрали плакаты антироссийского содержания и вызвали полицейских. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нарушителей.

В отношении шестерых нарушителей возбуждено дело о нарушении неприкосновенности жилища.

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#германия
#россия
#протесты
#политика
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Власти обсудили троих кандидатов на пост главы Минспорта
10 мая 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

На пост министра спорта России претендуют три кандидата. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что на этот пост претендуют губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также заместители нынешнего главы ведомства Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров. В настоящее время кадровые перестановки уже были обсуждены.

7 мая стало известно, что Олег Матыцин может покинуть должность министра спорта.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#губернатор
#правительство
#пост
#премьера
#кадыров
#рф
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«Незачем чинить то, что работает»: Мишустин, Абрамченко, Силуанов — кто покинет кабмин РФ
Трутнев покинет пост вице-премьера: Какие ещё перестановки будут в правительстве
10 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

7 мая после инаугурации российского президента Владимира Путина правительство РФ ушло в отставку.
Какие перестановки произойдут в российском правительстве расскажет редакция «Радио 1».

Зачем правительство уходит в отставку, что будет дальше?


Каждый раз после вступления президента в должность правительство слагает свои полномочия. Затем глава государства издаёт поручение, по которому это правительство продолжает действовать. Председатель становится временно исполняющим свои обязанности.

После инаугурации глава государства должен внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра, которую депутаты либо утвердят, либо отвергнут. В случае одобрения новый премьер предлагает президенту новый список вице-премьеров и министров (кроме руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста). Они также должны быть утверждены нижней палатой парламента.

В этом году впервые в истории утверждать состав правительства будет Государственная дума. Так, 10 мая Комитет Госдумы должен будет утвердить главу правительства РФ.

Михаил Мишустин


С 2020 года Михаил Мишустин занимал должность председателя российского правительства. После сложения полномочий, глава РФ Владимир Путин предложил оставить Мишустина на его должности.

Уже сегодня, 10 мая, Комитет Государственной думы утвердит или отвергнет кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

Юрий Трутнев


Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, об этом стало известно источникам РБК. Трутнев сделал действительно большую карьеру в российском правительстве: от депутата Пермской городской думы он дошёл до поста помощника президента, а затем и вице-премьера. Отмечается, что под руководством Трутнева на Дальний Восток было привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций, а также запущено 673 предприятия.

Денис Мантуров


21 мая 2012 года Мантуров был назначен на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации, а 15 июля 2022 года Мантуров также получил должность вице-премьера.

Как пишет РБК, Мантуров больше не будет занимать должность главы Минпромторга.

Предполагаемый преемник Мантурова — губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Дмитрий Патрушев и Виктория Абрамченко


Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев может стать новым заместителем председателя правительства. Под его руководство могут отдать те зоны, которые до отставки правительства курировала Виктория Абрамченко, пишет РБК.

2 мая «Ведомости» сообщали, что Виктория Абрамченко может не войти в состав нового правительства РФ.

Антон Силуанов и Максим Решетников


Должность министра финансов при новом правительстве останется за Антоном Силуановым, а пост министра экономического развития — за Максимом Решетниковым, стало известно РБК.

Антон Силуанов занимает должность главы Минфина рекордные 13 лет 6 месяцев. Министром финансов он был назначен в декабре 2011-го. Максим Решетников в 2017–2020 годах был губернатором Пермского края. Минэкономразвития он возглавил в январе 2020 года.

Что говорят об отставке правительства эксперты


По словам политолога Константина Калачёва перемены в составе правительства будут ограниченными, так как президенту незачем «чинить» то, что и так работает. Об этом он заявил в беседе с News.ru. Политолог считает, что перестановки закончатся перестановкой двух-четырёх глав ключевых министерств.

В разговоре с «Радио 1» Калачёв добавил, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.

«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве
«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве

По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.

Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков в беседе с URA.RU напомнил, что нынешний состав правительства достался Мишустину от предшественников. В то же время, Михаил Мишустин на своём посту показал достаточно высокую эффективность. Поляков считает, что состав правительства может быть изменён при возвращении на пост российского премьера Мишустина.

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