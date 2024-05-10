Ты всё ещё слуга урода: Зеленский возомнил себя царём, посмотрев инаугурацию Путина

В сети распространился сатирический ролик о президенте Украины Владимире Зеленском.
На кадрах видно, как лидер киевского режима смотрит инаугурацию президента России Владимира Путина. Зеленский отмечает, что ему очень понравилась торжественная церемония, после чего добавляет: «Но у нас так не надо».
Вскоре, убедившись, что его никто не видит, президент Украины решает примерить на себя корону и мантию. Некоторое время Зеленский красуется перед зеркалом, однако позже его «отрезвляет» видеозвонок президента США Джо Байдена.
Американский лидер замечает на Зеленском корону и заявляет, чтобы тот знал свое место.
Напомним, полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое утверждение ранее высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного кандидата.
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Вскоре, убедившись, что его никто не видит, президент Украины решает примерить на себя корону и мантию. Некоторое время Зеленский красуется перед зеркалом, однако позже его «отрезвляет» видеозвонок президента США Джо Байдена.
Американский лидер замечает на Зеленском корону и заявляет, чтобы тот знал свое место.
Напомним, полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое утверждение ранее высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного кандидата.
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Екатерина Коршунова