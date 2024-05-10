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Пушков заявил, что Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину

10 мая 2024, 17:22
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у Альянса планов отправлять войска на Украину. Свой комментарий Пушков написал в Telegram-канале.
Пушков отметил, что заявление Столтенберга является реакцией на последнее предупреждение РФ — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия. По словам сенатора, Западу следует осознавать последствия отправки своих войск на Украину.

Он добавил, что лучше не делать такой шаг.



Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».

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На Украине заявили, что Вашингтон мешает Киеву одержать победу в СВО
Генерал ВСУ Романенко: США заставляют союзников сдвигать сроки поставок F-16
10 мая 2024, 17:02

Фото: iStock/yucelyilmaz

Соединённые Штаты давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16, с таким заявлением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью для «Фабрика новостей».
«Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — сообщил Романенко.

По его словам, поставки западных истребителей можно было начать ещё в прошлом году, однако, Соединённые Штаты продолжают отодвигать сроки, запланировав начало поставок уже на осень.

Романенко убеждён, что именно Вашингтон заставляет союзников Киева в Европе отодвигать сроки поставок, попутно делая публичные заявления о необходимости поддержки Украины.

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Наступит критическая фаза: На Украине предрекли скорый провал ВСУ
Павлюк: Критическая фаза конфликта на Украине наступит через два месяца
10 мая 2024, 16:47

Фото: iStock/Prostock-Studio

Следующие два месяца станут критически важными для ВСУ на полях спецоперации, об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью для The Economist.
«Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Павлюк.

По словам украинского генерала, новый пакет военной помощи от Соединённых Штатов Америки только начинает прибывать на поля спецоперации, чем успешно пользуются Вооружённые силы РФ.

Павлюк также подчеркнул, что украинская армия испытывает дефицит в технике и боеприпасах, а не в личном составе.

Ранее российские военкоры сообщили, что на Харьковском направлении боевики ВСУ добровольно сдаются в плен ВС РФ.

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#сво
#вс рф
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РВ: Украинские боевики сдаются в плен ВС РФ в Харьковской области
10 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские солдаты сдаются в российский плен на Харьковском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры публикуют фото боевиков Вооружённых сил Украины, которые приняли решение сдаться в плен наступающей российской армии.

Ранее РВ также писал, что Киев потерял контроль над пятью населёнными пунктами в Харьковской области. ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
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РВ: Украина потеряла контроль над пятью населёнными пунктами Харьковской области
10 мая 2024, 15:52

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российская армия продвинулась в Харьковской области, получив контроль над пятью посёлками. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск.

Также сообщается о наступательных операциях пехотных подразделений ВС РФ при поддержке бронетехники, артиллерийского огня, ударных и разведывательных беспилотников, а также систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, известно, что главные силы российской армии в настоящее время в боевые действия не вводятся.

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#вс рф
#харьков
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Украинские власти объявили об эвакуации жителей Волчанска в Харьковской области
10 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/chris-mueller

Украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву городской администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире «Общественного радио».
По его словам, большая часть людей покидает населённые пункты самостоятельно на личных автомобилях.

Напомним, что Волчанск находится в северной части региона. По данным 2022 года в нём проживали свыше 17 тысяч человек.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по ВСУ. Минувшей ночью в 03:20 были произведены удары по позициям украинских войск и складам вооружения ВСУ в районе Харькова.

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#харьков
#эвакуация
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#украина
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ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе
10 мая 2024, 15:00

Фото: iStock/maki_shmaki

В Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.
Отмечается, что ВС РФ поразили радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Российская армия также атаковала склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что атака производилась с помощью ракетных войск, артиллерии и дронов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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Военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Харьковом на пяти направлениях
Военкор Коц заявил об оживлении ВС РФ на Харьковском направлении
10 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
По словам военного корреспондента Александра Коца, не стоит не ждать быстрых побед ВС РФ, так как им предстоит провести тяжелую боевую работу. Он также добавил, что «приграничье с ночи пришло в движение».

В настоящее время Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска
10 мая 2024, 14:11

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Российские войска уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, российская армия на Харьковском направлении продолжает наступать и сковывать Вооружённые силы Украины.

Одним ударом ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья в районе села Зыбино, которое располагается недалеко от Волчанска. Теперь пути для снабжения украинских группировок на этом направлении будут значительно затруднены.

Readovka также пишет, что ВС РФ удалось освободить населённые пункты Стрелечья и Пыльная в Харьковской области.

Также уточняется, что киевские власти объявили эвакуации населения из Волчанска.

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#харьков
#сво
#вс рф
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Российские силы освободили село Новокалиново в ДНР
10 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы РФ освободили село Новокалиново в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Напомним, несмотря на новый пакет военной помощи, который Киеву выделили союзники в Соединённых Штатах Америки, российские силы продолжают успешно освобождать территорию Донбасса. В настоящий момент самые ожесточённые бои на Донецком направлении идут за город Часов Яр, взяв его под контроль — Россия сможет выйти на Славянск и Краматорск, освободив всю Донецкую Народную Республику.

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#вс рф
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