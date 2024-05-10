Пушков заявил, что Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у Альянса планов отправлять войска на Украину. Свой комментарий Пушков написал в Telegram-канале.
Пушков отметил, что заявление Столтенберга является реакцией на последнее предупреждение РФ — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия. По словам сенатора, Западу следует осознавать последствия отправки своих войск на Украину.
Он добавил, что лучше не делать такой шаг.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».
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Он добавил, что лучше не делать такой шаг.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».
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Екатерина Коршунова