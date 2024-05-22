Тысячи швейцарских военных будут обеспечивать безопасность на саммите по Украине

Фото: iStock/william87
Порядка четырёх тысяч швейцарских военных будут развёрнуты для обеспечения безопасности на саммите по Украине в июне.
новость дополняется...
Читайте также:
В офисе Зеленского хотят окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии
В посольстве РФ в Швейцарии осудили проведение мирной конференции без России
Зеленский попросил Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне
Читайте также:
В офисе Зеленского хотят окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии
В посольстве РФ в Швейцарии осудили проведение мирной конференции без России
Зеленский попросил Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне
Анастасия Чинкова