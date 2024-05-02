В посольстве РФ в Швейцарии осудили проведение мирной конференции без России

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Обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта без России бессмысленно. Об этом пресс-служба посольства России в Берне сообщила РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что проведение конференции по Украине на самом деле является не более чем продвижением «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая представляет собой набор ультиматумов к России. А такой язык российские власти считают неприемлемым.
Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит по Украине. Россию на эту конференцию не пригласили. Однако участвовать в ней будут представители 160 государств.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также указывал на то, что проведение переговорного процесса по российско-украинскому конфликту без участия Москвы не имеет смысла.
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Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит по Украине. Россию на эту конференцию не пригласили. Однако участвовать в ней будут представители 160 государств.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также указывал на то, что проведение переговорного процесса по российско-украинскому конфликту без участия Москвы не имеет смысла.
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Анастасия Чинкова