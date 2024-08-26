TNI: Бомбардировщик Ту-160 может стать «молотом Путина» в борьбе против НАТО

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Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 может стать настоящим «молотом» президента России Владимира Путина в случае вооружённого конфликта с Североатлантическим альянсом. Главная задача этого самолёта — стратегические удары.
Военный обозреватель американского издания The National Interest (TNI) назвал Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) очень впечатляющей машиной, которая остаётся самым крупным и тяжёлым сверхзвуковым боевым самолётом в истории.
По мнению автора публикации, в случае конфликта с США и НАТО российские Воздушно-космические силы будут использовать бомбардировщик против наиболее важных объектов противника, либо в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от степени эскалации.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что аналога российскому бомбардировщику Ту-160М в мире не существует. В декабре прошлого года бывший министр обороны РФ заявил, что в 2024 году ВКС получат на вооружение два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту160М.
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По мнению автора публикации, в случае конфликта с США и НАТО российские Воздушно-космические силы будут использовать бомбардировщик против наиболее важных объектов противника, либо в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от степени эскалации.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что аналога российскому бомбардировщику Ту-160М в мире не существует. В декабре прошлого года бывший министр обороны РФ заявил, что в 2024 году ВКС получат на вооружение два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту160М.
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Александр Бойцов