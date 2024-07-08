Российскому военному предложили крупную сумму за угон самолёта Ту-22М3

Российский военный летчик, которого вербовали для проведения операции по угону ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ, рассказал, что ему поступали угрозы и требования поджечь авиатехнику. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.