Российскому военному предложили крупную сумму за угон самолёта Ту-22М3

Фото: istockphoto / aapsky
Согласно опубликованной ФСБ фотографии переписки между российским пилотом и представителем украинских спецслужб, за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 пилоту обещали вознаграждение в размере трёх миллионов долларов.
Из переписки следует, что «Укроборонпром» был готов выделить один миллион долларов.
Пилота украинские спецслужбы нашли через Telegram.
Кроме того, у пилота спросили данные о самолётах: бортовые номера, техническое состояние и график регламентных работ.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России и вывезти его за границу. В ходе расследования было установлено, что к этой операции были причастны спецслужбы стран НАТО.
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«Будет тебе три лимона», — говорится в переписке. На видео, предоставленном ФСБ, также показаны пачки долларов США.
Пилота украинские спецслужбы нашли через Telegram.
«Никаких разговоров о морали или этике. Мне предложили поджечь самолёт. Сразу же после этого мне стали угрожать в адрес моих близких. Я сразу же отправился к командованию и всё им рассказал», — поделился пилот в видео, опубликованном ФСБ.
Кроме того, у пилота спросили данные о самолётах: бортовые номера, техническое состояние и график регламентных работ.
«Я общался с человеком, который представился как Павло и признался, что работает в украинских спецслужбах. Он предложил мне угнать самолёт и перелететь на нём на территорию Украины. Причём не просто самолёт, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, который может нести ядерное оружие», — подчеркнул военный.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России и вывезти его за границу. В ходе расследования было установлено, что к этой операции были причастны спецслужбы стран НАТО.
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Мира Полтева