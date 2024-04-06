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Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34

«Звезда»: В России увеличат выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34
06 апреля 2024, 07:06
Фото: iStock/Alex-S

Фото: iStock/Alex-S

Производство российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ближайшее время будет увеличено. Как сообщает телеканал «Звезда», темпы производства вырастут за счет увеличения численности персонала и оптимизации производства.
Отмечается, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова не только выпускает новые самолеты, но и ремонтирует существующие Су-34. Завод работает в круглосуточном режиме.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов по объектам противника в оперативной и тактической глубине. Двухмоторный самолет имеет 12 узлов подвески и может нести различные бомбы и ракеты.



Ранее «Радио 1» сообщало, что «Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы».

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#военная техника
#россия
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В России одобрили запрет экспорта сахара
Таможенная подкомиссия одобрила запрет вывоза сахара из РФ до 31 августа
05 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

В России одобрили запрет экспорта сахара из страны до 31 августа 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что запрет был одобрен 5 апреля подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

В проекте постановления Минсельхоза говорится, что вводится запрет на вывоз из России тростникового, свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии.

Издание отмечает, что данная мера была введена для сохранения необходимого количества запасов сахара перед началом нового сезона.

При этом документ предусматривает ряд исключений. К ним, в частности, относится снятие запрета на вывоз сахара в страны ЕАЭС в пределах объёмов, предусмотренных индикативными балансами. Но для этого необходимы разрешения на вывоз, которые выдаются Минсельхозом.

Это позволит сохранить необходимые для России запасы сахара и обеспечить им партнёров по ЕАЭС.

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#россия
#запрет
#экспорт
#сахар
#минсельхоз
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Мишустин: Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей
05 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/gopixa

Российское правительство увеличило общий лимит по льготной ипотеке для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.
«Правительство увеличит лимиты этой ипотеки на 200 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подготовлено, благодаря чему по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов в сфере информационных технологий», — прокомментировал ситуацию премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, поддержка работников этой сферы крайне важна для развития Российской Федерации.

При этом, в обнародованном постановлении сообщается, что за время существования этой льготной опции для айтишников уже было выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.

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#ипотека
#михаил мишустин
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Спрогнозирован средний курс доллара на весь год
Финансист Рокотянская предрекла средний курс доллара почти 92 рубля в этом году
05 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Pineapple Studio

Эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявила, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.
«Санкционное давление будет оказывать давление на денежные объемы российского экспорта. При этом импорт тоже будет ограничен жесткой денежно-кредитной политикой. Фактор неопределенности — выкупы долей в российских компаниях у нерезидентов, крупные погашения долга в недружественных валютах», — добавила в беседе с Газета.ру Рокотянская.

Она отметила, что пока рубль будет стабилен.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что доллар может опуститься до 90 рублей в апреле.

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#рубль
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#импорт
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Стало известно, на сколько подорожал шиномонтаж в России
Шиномонтаж в России подорожал на 14%
05 апреля 2024, 18:09

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Аналитический ресурс «Чек Индекс» предоставил данные о росте цен шиномонтажа в России за год на 14%.
Отмечается, что в Москве стоимость шиномонтажных работ за год увеличилась на 10%.

Как заметили эксперты, спрос на замену резины в Москве вырос из-за резкого потепления.

«Это повлияло и на ценник. Однако средний чек по категории шиномонтажа выше из-за роста числа замен шин на больших колесных дисках, подходящих в основном кроссоверам. Так, чаще всего в начале сезона происходила замена резины с внутренним диаметром 16-18 дюймов, в то время как в прошлом году – диаметром 15-17 дюймов», —пояснили в беседе с Газета.ру эксперты.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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В Турции допустили падение экспорта в Россию на фоне санкций
Bloomberg: Турция допустила падение экспорта в РФ из-за санкций Запада
05 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные санкции значительно замедлили поставки турецкой продукции в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в прошлом году в сфере машиностроения был зафиксирован резкий рост поставок в Россию. Однако в этом году прогнозируется падение объёма экспорта на один миллиард долларов.

По словам председателя Ассоциации экспортёров машиностроения Турции Кутлу Каравелиоглу, такой прогноз основывается на стремительно растущих санкционных списках товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Санкционные ограничения западных стран в отношении поставок товаров в Россию больше всего затронул экспорт деталей станков, полупроводников и печатных плат, поскольку они имеют двойное назначение, сообщил юрист по санкциям и экспортному контролю в Reed Smith.

Он добавил, что особый контроль со стороны Запада ведётся за металлургическим, горнодобывающим, строительным, аэрокосмическим и производственным секторами.

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#ограничения
#прогноз
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Подмосковные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024»
05 апреля 2024, 17:21

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковных предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подать заявку на участие в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели.

«За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции: от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий АПК», — поделилась гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

​Оставить заявку н а участие в конкурсе все желающие могут на официальном сайте проекта до 30 июня 2024 года.

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В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних веранд

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#предприниматели
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#подмосковье
#конкурс
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В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних веранд
05 апреля 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уже 322 договора на размещение летних веранд при кафе, ресторанах и предприятиях быстрого питания заключили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Рестораторы отмечают, что спрос на столики под навесом ежегодно растёт. Сейчас веранды являются визитной карточкой Подмосковья, они позволяют развивать гастрономический туризм. По состоянию на 1 апреля заключено уже 322 договора на установку летних веранд», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В министерстве добавили, что заключить договор на размещение летней веранды в Московской области можно удобно и быстро благодаря цифровизации. Заявка отправляется через региональный портал госуслуг, и в течение двух часов приходит ответ.

Всего в этом сезоне в Подмосковье планируют открыть более 500 летних веранд.

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#подмосковье
#московская область
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В Московской области появится новое производство изделий из пластмасс
05 апреля 2024, 15:50

Фото: istockphoto / valtron84

В Сергиевом Посаде расширят производство изделий из пластмасс. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Предприятие «ПОЛИСТАР» расширит производство автомобильных ковров и брызгозащиты.

«Инвестиции в проект составят порядка 100 млн рублей. Из них 79,7 млн рублей, или почти 80% от общей суммы, инвестор получит в подмосковном Фонде развития промышленности в виде льготного займа по программе «Импортозамещение». За счет развития предприятия компания создаст около 40 рабочих мест для жителей округа», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на данный момент предприятие уже занимается производством алюминиевых порогов для кроссоверов, текстильных ковриков, а также пластиковых крыльев для грузовой спецтехники.

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#подмосковье
#инвестиции
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#импортозамещение
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В Красногорске прошла торгово-закупочная сессия с новым агрегатором
05 апреля 2024, 10:46

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Доме правительства Московской области прошла вторая торгово-закупочная сессия с новым агрегатором фермерской продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Конференция проводилась для товаропроизводителей региона и была посвящена поставкам натуральной продукции в магазины «Х5 Group».

«Это первый агрегатор, который появился у нас в Московской области. На сессии все желающие смогли задать все интересующиеся их вопросы. Напомню, что они сами покупают продукцию у фермера и централизованно поставляют ее в торговые сети. Кроме того, в рамках проекта возможна работа с самыми минимальными объемами продукции. К каждому фермерскому продукту компания прорабатывает индивидуальный подход и готова рассмотреть любые предложения», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, ​что участие в мероприятие также приняли Россельхознадзор, ​отраслевые специалисты Минсельхозпрода и сельхозтоваропроизводители со всего Подмосковья.

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