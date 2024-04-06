Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34

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Производство российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ближайшее время будет увеличено. Как сообщает телеканал «Звезда», темпы производства вырастут за счет увеличения численности персонала и оптимизации производства.
Отмечается, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова не только выпускает новые самолеты, но и ремонтирует существующие Су-34. Завод работает в круглосуточном режиме.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов по объектам противника в оперативной и тактической глубине. Двухмоторный самолет имеет 12 узлов подвески и может нести различные бомбы и ракеты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что «Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы».
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Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов по объектам противника в оперативной и тактической глубине. Двухмоторный самолет имеет 12 узлов подвески и может нести различные бомбы и ракеты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что «Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы».
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Александр Климов