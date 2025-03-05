Трампа призывают снять санкции с RT и Sputnik

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Американский журналист-расследователь и бывший руководитель RT America Бен Свонн направил президенту США Дональду Трампу письмо с призывом снять санкции с российских RT и Sputnik. Вместе с ним под обращением подписались и другие работники СМИ.
«Он назвал решение администрации экс-президента США Джо Байдена наложить ограничения нарушающим конституционные права граждан страны», — передает RT.Свонн подчеркнул, что американские санкции лишили журналистов работы, а более 800 млн человек по всему миру потеряли доступ к беспристрастным репортажам и программам мнений.
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