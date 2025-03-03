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США готовятся смягчить санкции в отношении России

Reuters: США готовят список санкций против России, которые могут смягчить
Фото: istockphoto/designer491

Фото: istockphoto/designer491

Перечень антироссийских санкций, которые возможно смягчить в ходе переговоров, готовит официальный Вашингтон. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
«Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов», — сказано в материале.
Уточняется, что республиканцы рассматривают пути частичного снятия ограничений в рамках расширения дипломатических усилий по налаживанию отношений с российской стороной и поиску вариантов урегулирования украинского кризиса.

Перечень поручено подготовить Госдепу и Минфину США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год.

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#новости
Эрдоган оценил возможность мира на Украине без участия обеих сторон конфликта
Эрдоган: достичь мира на Украине нереально без участия обеих сторон конфликта
03 марта 2025, 22:26

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)

Разрешить украинский кризис без участия обеих сторон конфликта нереально, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, но считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины. (…) Формулы, игнорирующие одну из сторон конфликта, не возымеют успеха», — произнес Эрдоган, встречаясь с аккредитованными послами.

Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму прекратить конфликт летом в июне 2024 года. В августе того же года Украина вторглась в Курскую область.

Сейчас Украина ищет помощи у союзников на фоне разлада с США после скандала в Белом доме 28 февраля с участием Владимира Зеленского.

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Посол России раскрыл планы Ирландии по Украине
Филатов: Ирландия хочет развязать себе руки по теме миротворцев на Украине
03 марта 2025, 22:23

Фото: istockphoto/libin jose

Кабмин Ирландии хочет развязать себе руки по теме отправки миротворческих сил на Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил российский посол в республике Юрий Филатов.
«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН. Совершенно очевидно, что речь может идти и о таком варианте. Под это накручивается вся система аргументов о помехах со стороны ООН. Если (главе минобороны Ирландии Саймону) Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», — прокомментировал собеседник.
Ранее Харрис в эфире RTE заявлял о том, что 4 марта в парламент страны внесут законопроект, который может позволить направить миротворцев Ирландии за границу без разрешения Совбеза ООН.

Перед этим за отправку своих военных на Украину выступила Великобритания.

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На Западе отпустили шутку о проклятии Зеленского после его встречи с королем
Боуз пошутил о проклятии Зеленского после его встречи с королем Карлом III
03 марта 2025, 21:45

Владимир Зеленский

Шутку о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского отпустил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — написал он, комментируя встречу главы киевского режима с британским королем Карлом III в Норфолке.
В сети гуляет картинка-шутка о проклятии «рукопожатия Зеленского». Европейские политики после встреч с ним проваливали свою карьеру. Можно отметить экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, финского экс-премьера Санну Марин, а также ныне почившего японского экс-премьера Синдзо Абэ и американского вице-президента Камалу Харрис, которая потерпела поражение на выборах.

Зеленский встретился с Карлом III после европейского саммита в Лондоне, где говорили о ситуации на Украине.

Ранее стало известно, кому на Украине заочно предъявили обвинение.

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#украина
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СБУ заочно предъявила Лепсу обвинения в поддержке СВО на Украине
03 марта 2025, 21:43

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцу Григорию Лепсу заочно предъявила обвинения Служба безопасности Украины (СБУ) из-за его поддержки российской спецоперации.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Украинские спецслужбы указывают на обещание исполнителя платить бойцам ВС РФ по миллиону рублей за каждый ликвидированный танк боевиков ВСУ.

«Кроме того, он неоднократно передавал…гумпомощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания», — добавили в СБУ.
Перед этим обвинения были предъявлены актеру Дмитрию Певцову, а стилиста Сергея Зверева внесли в базу украинской организации «Миротворец».

Ранее сообщалось, какая угроза прозвучала в сторону Украины.

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Фицо выступил с новой угрозой в сторону Украины
ČTK: Фицо грозит блокировкой саммита ЕС по Украине из-за газа
03 марта 2025, 21:26

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Блокировкой европейского саммита по Украине на фоне прекращения Киевом газовых поставок в Европу грозит премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова приводит ČTK.
«Может случиться, что я заблокирую принятие итоговых [решений], которые касаются массовой финансовой и военной помощи Украине. Это то, что касается [этой] войны», — сказал политик.
Журналисты отметили, что Фицо требует, чтобы на предстоящем мероприятии европейские лидеры призвали Киев к возобновлению транзита природного газа через свою территорию в Словакию. В противном случае, Фицо наложит вето, и саммит не примет решения о помощи Украине.

С 1 января Владимир Зеленский разорвал соглашение с Россией о транзите газа в Европу, чем вызвал энергетический кризис в ряде стран.

Ранее было названо худшее решение Зеленского.

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