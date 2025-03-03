США готовятся смягчить санкции в отношении России

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Перечень антироссийских санкций, которые возможно смягчить в ходе переговоров, готовит официальный Вашингтон. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
«Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов», — сказано в материале.Уточняется, что республиканцы рассматривают пути частичного снятия ограничений в рамках расширения дипломатических усилий по налаживанию отношений с российской стороной и поиску вариантов урегулирования украинского кризиса.
Перечень поручено подготовить Госдепу и Минфину США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год.
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