Традиционный субботник в Московской области проведут 26 апреля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье 26 апреля присоединится к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
«Очевидно, что субботники объединяют людей, объединяют коллективы. Это опять же добрая традиция», – сказал губернатор.Как подчеркнул Воробьёв, очень важно, чтобы главы городских и муниципальных округов сопровождали этот процесс.
«В последнее время везде, где мы бываем, – в Воскресенске, Наро-Фоминске, в Истре и в Одинцове, абсолютное большинство городов радует глаз. Наводится чистота. Но, как известно, этот процесс безостановочный. Бросать это мы, конечно, не будем. Поэтому инвентарь, всё, что связано с мероприятиями, нужно обязательно предусмотреть», – добавил глава региона.Ранее сообщалось, что Всероссийский субботник 26 апреля пройдёт на более чем 740 территориях Подмосковья. Жители выйдут привести в порядок после зимы дворы и общественные территории.
Организаторы обеспечат все места проведения субботников инвентарём – граблями, мётлами, лопатами, тачками, перчатками и мешками для мусора. Ближайшие точки проведения уборки и выдачи инструментов жители могут найти на интерактивной карте.
Работы включают уборку территории от скопившегося за зиму мусора и прошлогодней листвы, высадку деревьев и кустарников, восстановление цветников. Особое внимание уделят приведению в порядок общественных пространств и мест массового отдыха. Субботники будут сопровождаться развлекательной программой.
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Лора Луганская