Во всех округах Подмосковья планируют провести мероприятия к 80-летию Великой Победы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во всех округах Подмосковья запланировано провести более 300 крупных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Здесь пять основных направлений. Это событийные мероприятия, забота о ветеранах, украшение городов к празднику, информирование и безопасность. В период с 1 по 9 мая во всех округах Подмосковья запланировано более 300 праздничных мероприятий. Это свыше 300 мероприятий в парках культуры и отдыха, 27 тематических выставок на парковых территориях, акция «Сад памяти», 3 тыс. мероприятий в домах культуры, 2,5 тыс. – в библиотеках, 120 – в государственных и муниципальных музеях, 600 спортивных мероприятий, 260 мероприятий в театрах и более 1 тыс. мероприятий с волонтёрами», – сказал Хайкин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства, главами городских муниципальных округов.По словам зампреда, в мероприятиях в парках, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы, во всех округах региона будут задействованы 139 площадок. Ожидается, что с 1 по 9 мая подмосковные парки посетят 2,2 млн человек, а 9 Мая – свыше 400 тыс.
«9 Мая в парках региона с полудня до 22 часов пройдёт областное мероприятие «Подвиг. Победа. Память». Уникальные культурные и спортивные мероприятия запланированы в шести парках. В 27 проведут 30 выставок. До 1 мая они должны быть открыты», – рассказал Хайкин.Он добавил, что традиционную акцию ко Дню Победы проведут в подмосковном парке «Патриот» с 7 по 9 мая. А до 1 мая во всех округах региона должно быть завершено украшение общественных пространств ко Дню Победы.
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Лора Луганская