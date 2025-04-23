Воробьёв поручил подготовиться к празднованию 9 Мая в каждом городе Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подготовиться к празднованию Дня Победы нужно в каждом подмосковном городе, так как это важная дата для всех поколений не только в России, но и в мире. Об этом завил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что приезд иностранных гостей подтверждает это.
«Вы знаете, что к нам в страну приезжают дорогие и уважаемые гости, что ещё раз подчеркивает величие и роль наших предков, дедов и прадедов в победе над фашизмом», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.Губернатор добавил, что акция «Бессмертный» полк в этом году пройдёт в Подмосковье в онлайн-формате. Он пояснил, что мероприятие памяти участников Великой Отечественной войны приобретает новую форму.
«Мы будем информировать и приглашать всех, у кого есть желание поучаствовать в этом очень важном и уже традиционном мероприятии», – сказал глава региона.Он отметил, что выбор в пользу онлайн-шествия объясняется востребованностью акции и способностью объединить миллионы людей. Воробьёв выразил надежду на то, что в школах будет проведена работа по информированию о мероприятии.
Особое внимание губернатор поручил уделить безопасности мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.
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Лора Луганская