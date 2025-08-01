Трамп анонсировал визит спецпосланника Уиткоффа в Россию

01 августа 2025, 12:23

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Россию после завершения деловой поездки в Израиль и сектор Газа. Об этом сообщает URA.Ru со ссылкой на источники, близкие к окружению Трампа.