Трамп анонсировал визит спецпосланника Уиткоффа в Россию
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Россию после завершения деловой поездки в Израиль и сектор Газа. Об этом сообщает URA.Ru со ссылкой на источники, близкие к окружению Трампа.
Уиткофф посетит Израиль и территорию Газы уже 1 августа, после чего направится в Москву. Ожидается, что в ходе поездки он обсудит вопросы региональной безопасности, экономического взаимодействия и гуманитарного сотрудничества, хотя официальная повестка визита пока не раскрывается.
Интерес к визиту усилился на фоне недавнего заявления Дональда Трампа, сделанного 29 июля. Американский лидер заявил, что даёт России «10 дней на достижение договорённостей по конфликту на Украине» и одновременно сообщил о намерении США ввести новые санкции против Москвы, не уточнив, какие именно меры предполагаются.
Эксперты расценивают визит Уиткоффа как часть неформального внешнеполитического давления.
В России пока официальных подтверждений предстоящей встречи с Уиткоффом не поступало. Представители МИД РФ и Кремля воздерживаются от комментариев.
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