Трамп назвал удары ВС РФ по Украине омерзительными

01 августа 2025, 10:42

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко опечален российскими авиаударами по территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные заявления американского лидера.