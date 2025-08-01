Трамп назвал удары ВС РФ по Украине омерзительными
Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко опечален российскими авиаударами по территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные заявления американского лидера.
Американский лидер назвал омерзительным сегодняшний удар российских войск по инфраструктуре Киева. Он подчеркнул, что это вооружённый конфликт его предшественника Джо Байдена, а не его.
Трамп также отметил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России, но сомневается в их эффективности. Решение по этому вопросу он обещал принять в течение восьми дней.
Ранее, 14 июля, Трамп предъявил Москве ультиматум сроком в 50 дней с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, затем сократил этот срок до 10-12 дней. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести полные тарифы на импорт российских товаров, а также дополнительные пошлины в отношении стран, которые закупают у России нефть, газ и другие энергоресурсы.
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