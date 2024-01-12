Трамп назвал Байдена худшим президентом США после ударов по Йемену

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Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена после нанесения американскими военными массированных ударов по объектам хуситов в Йемене. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.
В заключение политик добавил, что США смотрят не в ту сторону: участвуя в конфликтах Украине, секторе Газа и Йемене, политики забывают про местные проблемы, например, на южной границе. В связи с таким неправильным распределением интересов Дональд Трамп заявил, что Джо Байден является худшим президентом за всю историю США.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова