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Трамп на митинге назвал Путина и Си Цзиньпина умными

Трамп: Путин и Си Цзиньпин хотят блага для своей страны в отличие от Байдена
11 февраля 2024, 16:03
Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Об этом Трамп сообщил на митинге сторонников в штате Южная Каролина.
Трамп подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин любят свои государства и хотят, чтобы они преуспевали, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена. Экс-президент США добавил, что знает главу российского государства очень хорошо, «он сообразительный человек».

Ранее Дональд Трамп назвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории».


Напомним, экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства.

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Захарова: Посмотрев интервью Путина, Шольц и Сунак ослушались приказа США
Захарова ответила на хамские высказывания Шольца и Сунака об интервью Путина
11 февраля 2024, 16:20

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц, а следом за ним британский премьер-министр Риши Сунак, посмотрев интервью Владимира Путина, в один голос назвали его «смехотворным». Высказывания западных политиков прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В разговоре с корреспондентом издания «Комсомольская правда» она отметила, что и немец, и британец, говоря об интервью российского лидера, использовали одинаковые выражения. Возможно, потому, что за последнее время одинаково привыкли плясать под американскую дудку.

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Может быть, если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, он сумеет вывести страну из кризиса», — сказала российский дипломат.

Что касается Сунака, то всё, сказанное о Шольце, можно отнести и к нему, продолжила спикер МИД РФ. В последние годы все премьер-министры в Великобритании были абсолютно безвольными. Эти политики никогда не выполняли волю своего народа и не были самостоятельными, а послушно выполняли волю Вашингтона, заключила Захарова.

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Макрон внезапно передумал ехать на Украину
Challenges: президент Франции Макрон отложил визит на Украину ради безопасности
11 февраля 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину, исходя из соображений безопасности. Об этом сообщает Challenges.
Напомним, визит французского лидера на Украину должен был состояться 13-14 февраля. На какие даты переносится визит, источник не уточняет.

Примечательно, что свою поездку в Киев также отменили представители союза французских предпринимателей. Отмечается, что перед поездкой Макрон планирует активизировать поддержку Украины за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских союзников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что ради сохранения и продолжения военной помощи Украине экономика Пятой республики будет переведена на военные рельсы.

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Песков: Главная задача интервью Путина журналисту Карлсону выполнена
Песков: Задача интервью Путина была в том, чтобы его услышал Запад и она решена
11 февраля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Главная цель интервью, которое президент РФ дал американскому журналисту Такеру Карлсону, успешно достигнута. Задача состояла в том, чтобы российский лидер был услышан на Западе.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, он отметил, что рейтинги просмотров записи интервью сразу после его публикации и на протяжении следующих дней, превышают показатели самых популярных и рейтинговых вещателей мира. Соответственно, главная задача этой беседы успешно достигнута.

Люди во всём мире увидели и услышали главу российского государства. Конечно, не стоит ждать, что все они будут разделять его мнение, но они услышат его слова и задумаются над ними. А это и было самым главным в этом интервью — заставить людей думать, подытожил Песков.

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Песков: На острые вопросы журналист Карлсон получил бы от Путина жёсткие ответы
Путин ответил бы жёсткой отповедью на острые вопросы журналиста Карлсона
11 февраля 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Западной аудитории повезло, что Карлсону во время интервью с российским президентом и он не задавал излишне острых или некорректных вопросов. Иначе он получил от Владимира Путина резкую отповедь, а это многим могло бы не понравиться.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок из которого опубликован в его телеграм-канале, представитель Кремля отметил, что в адрес Карлсона прозвучали упрёки в том, что он не задал российскому лидеру ни одного острого вопроса. Песков уверен, что это к лучшему для западных зрителей. Если бы журналист начал обострять, то рисковал нарваться на очень жёсткий отпор. Тогда ответы Путина не понравились бы на Западе.

По словам пресс-атташе президента РФ, Такер Карлсон вёл себя вполне профессионально и темы для разговора обозначил корректно, как и полагается журналисту в беседе с главой государства, особенно такого государства, как Россия.

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#дмитрий песков
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#владимир путин
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Welt: в Вашингтоне канцлера ФРГ Шольца за глаза сравнивают с собакой Байдена
11 февраля 2024, 13:42

Фото: сайт Кремля

В Вашингтоне нелестно высказываются о канцлере Германии Олафе Шольце, завуалированно называя его собакой президента Джо Байдена. Об этом сообщает Welt.
Согласно информации источника, речь идет об афоризме, который ранее высказывал президент Гарри Трумэн: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». По этой причине издание ссылается на имеющихся у нынешнего американского лидера двух немецких овчарок.

Welt в своем материале подчеркивает, что Байден и Шольц схожи в том, что они оба плохие ораторы и обладают низким рейтингом одобрения в своих государствах. В статье также отмечается, что канцлер Германии любит прятаться за американским президентом, что наглядно демонстрируется в ряде политических вопросов.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с главой Белого дома Джозефом Байденом. Во время переговоров он назвал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.

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Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина
Песков: на Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону
11 февраля 2024, 13:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что историческая часть интервью Путина Карлсону, наверняка, будет очень тяжело воспринята у западной аудитории. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Представитель Кремля отметил, что фигурирование Украины в повестке дня этого интервью было очевидным фактом. По словам Пескова, глава российского государства опирается на глубокие исторические знания.

Пресс-секретарь добавил, что свое суждение об истории Владимир Путин формирует, базируясь на первоисточниках. Песков подчеркнул, что Карлсон искренне пытался разобраться в исторических справках и дал возможность слушателям интервью продолжить эти попытки.

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.

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В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить
Орбан: ЕС не может дать Украине достаточно оружия для победы над Россией
11 февраля 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не может выделить Украине достаточно денег для победы в конфликте с Россией. Об этом сообщает Die Presse.
По словам Орбана, в настоящее время деньги являются реальной проблемой. Премьер-министр отметил, что европейцы крайне недовольны размерами оказываемой помощи Украине.

Орбан отметил, что для Украины вполне возможен исход событий, при котором страна может потерять новые территории и даже проиграть в конфликте.

Ранее сообщалось, что новый договор о сотрудничестве, подписанный между Украиной и Великобританией в сфере безопасности, рассчитан на десять лет. По этому соглашению Британия будет поддерживать Киев ​в течение указанного срока.

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МИД РФ не исключает безвозвратную утрату знаменитого скифского золота
МИД РФ: Золото скифов может быть безвозвратно утрачено
11 февраля 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Svetl

Москва вполне допускает, что ранее переданное Украине скифское золото в итоге может быть безвозвратно утрачено. Об этом заявил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел РФ Артем Студенников.
В разговоре с РИА Новости он напомнил, что в настоящее время вывозятся старинные иконы из Киево-Печерской лавры. Экспонаты из украинских музеев перевозятся якобы на хранение в музеи некоторых европейских стран. В такой ситуации нельзя исключать, что и знаменитые крымские артефакты, известные как золото скифов, может постичь та же печальная участь и они будут утрачены, считает дипломат.

Ещё летом прошлого года сотрудники Службы внешней разведки РФ сообщили, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры и передаче западным странам христианских ценностей, в том числе мощей святых. Французские СМИ писали о том, что в Лувре выставлялись пять византийских икон из коллекции киевского Национального музея искусств имени Ханенко. Предполагается, что экспонаты из украинских музеев будут храниться во Франции до окончания конфликта.

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В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов
МИД: РФ исходит из нацинтересов, готовя ответ на санкции ЕС против алмазов
11 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/iDymax

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил в беседе с РИА Новости, что Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами после введения санкций против алмазов из РФ.
Студенников отметил, что Бельгия не оставляет попыток создать «страховочные сетки», заявляя о необходимости расширения эмбарго на общемировой уровень. По словам дипломата, Россия при принятии решений об ответных мерах на данные недружественные действия руководствуемся принципами эффективного обеспечения национальных интересов нашего государства и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в ​мире.

Ранее сообщалось, что государства G7 и страны Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт алмазов из России. В 2022 году Евросоюз не смог ввести ограничения, так как этому воспротивилась Бельгия, для которой торговля драгоценными камнями является важной частью экономики.

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