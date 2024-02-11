Трамп на митинге назвал Путина и Си Цзиньпина умными

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс
Бывший президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Об этом Трамп сообщил на митинге сторонников в штате Южная Каролина.
Трамп подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин любят свои государства и хотят, чтобы они преуспевали, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена. Экс-президент США добавил, что знает главу российского государства очень хорошо, «он сообразительный человек».
Ранее Дональд Трамп назвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории».
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства.
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Екатерина Коршунова