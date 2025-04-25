Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика в Балашихе

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп оценил как крупное дело убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе. Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.
«Я слышу это от вас впервые. Это крупное. Я изучу это», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим.
Напомним, что в пятницу погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик в Балашихе. Это произошло в результате взрыва самодельного устройства с поражающими элементами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, к убийству военного может быть причастна украинская разведка.
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Иван Мусатов