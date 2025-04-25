Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика в Балашихе

Второй за две недели визит американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию — челночная дипломатия в рамках посредничества Вашингтона по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.