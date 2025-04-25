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«Позиция не изменена»: Зеленский вновь отверг предложение Трампа в плане урегулирования конфликта

Зеленский снова отверг предложение Трампа по Крыму
Фото: iStockEkaterina Utorova

Фото: iStockEkaterina Utorova

Владимир Зеленский снова отверг предложение президента США Дональда Трампа по Крыму. Об этом глава киевского режима заявил в ходе пресс-конференции.
«Наша позиция неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории», — сказал Зеленский.

Как позже сказал политик, данная позиция Киева основана на международном праве. К тому же в качестве мер поддержки Зеленский хочет обеспечить не только непосредственное введение иностранных военных на Украину, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал нежелание Зеленского признавать Крым российской территорией. Американский президент обратил внимание на то, что такая позиция вредит урегулированию конфликта. Было обращено внимание и на события 2014 года, когда Украина отдала полуостров РФ без единого выстрела.

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Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика в Балашихе
25 апреля 2025, 23:22

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп оценил как крупное дело убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе. Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.
«Я слышу это от вас впервые. Это крупное. Я изучу это», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим.

Напомним, что в пятницу погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик в Балашихе. Это произошло в результате взрыва самодельного устройства с поражающими элементами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, к убийству военного может быть причастна украинская разведка.

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#убийство
#балашиха
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Песков высказался о визите Уиткоффа в Россию
Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией
25 апреля 2025, 20:11

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Второй за две недели визит американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию — челночная дипломатия в рамках посредничества Вашингтона по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — прокомментировал Песков.
Президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом днем в пятницу, 25 апреля. Переговоры шли примерно три часа. Перед этим политики виделись 11 апреля в Санкт-Петербурге. Российско-американский диалог стартовал спустя несколько лет 18 февраля 2025 года.

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#мир
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Лавров: французские депутаты хотят посетить Россию на День Победы
25 апреля 2025, 19:14

Фото: istockphoto/Paha_L

По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Россию хотят посетить французские депутаты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Слова главного дипломата страны приводятся на сайте министерства.
«…Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее», — сказал Лавров.
Кроме того, желание приехать в Россию на День Победы изъявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. СССР одержал Победу над немецко-фашистскими захватчиками 8 мая (9 мая 1945 года по московскому времени). Нацисты безоговорочно капитулировали перед Красной Армией.

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#мир
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#новости
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Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершены
25 апреля 2025, 17:55

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Переговоры главы государства Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткофффом в Кремле завершились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Агентство распространило видео, на котором кортеж, где, предположительно, находится Уиткофф, покинул Кремль.
Автоколонна прибыла на территорию Кремля, примерно, в 13:50 по Москве, а уже в 14:20 пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что Путин принимает гостя. Уточняется, что встреча длилась около трех часов.

Утром сообщалось, что частный борт США прибыл во «Внуково-2», а после кортеж проследовал в Москву в сопровождении полиции.

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Трамп заявил, что есть лазейки для возможности баллотироваться на третий срок
25 апреля 2025, 14:36

Фото: iStock/rarrarorro

В недавнем интервью журналу Time президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание общественности, заявив о существовании «лазеек», которые могут позволить ему баллотироваться на третий срок. Об этом пишет РИА Новости.
Хотя сам Трамп подчеркнул, что не верит в возможность их использования, его слова вызывают множество вопросов и обсуждений.

«Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование», — отметил он.

В этом году Дональд Трамп, избранный президент США, вновь приступил к исполнению своих обязанностей, став 47-м главой государства. Он принял присягу на Библии, которая также использовалась при вступлении в должность Авраама Линкольна. В своем первом заявлении новый президент объявил о запуске круглосуточной кампании по сбору средств для поддержки инициатив своей администрации.

Ранее Трамп сообщил, что Крым останется в составе РФ в рамках сделки по урегулированию на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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