«Позиция не изменена»: Зеленский вновь отверг предложение Трампа в плане урегулирования конфликта

Фото: iStockEkaterina Utorova
Владимир Зеленский снова отверг предложение президента США Дональда Трампа по Крыму. Об этом глава киевского режима заявил в ходе пресс-конференции.
«Наша позиция неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории», — сказал Зеленский.
Как позже сказал политик, данная позиция Киева основана на международном праве. К тому же в качестве мер поддержки Зеленский хочет обеспечить не только непосредственное введение иностранных военных на Украину, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал нежелание Зеленского признавать Крым российской территорией. Американский президент обратил внимание на то, что такая позиция вредит урегулированию конфликта. Было обращено внимание и на события 2014 года, когда Украина отдала полуостров РФ без единого выстрела.
Читайте также:
Зеленский раскрыл, почему Киев не вернет Крым
Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным
США выступили к России с предложением по урегулированию на Украине
Иван Мусатов