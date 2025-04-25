Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Спецпосланник США Стивен Уиткофф провел «хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», — цитирует его Reuters.Путин встретился с Уиткоффом в пятницу, 25 апреля, в Кремле. Переговоры проходили в течение трех часов. В прошлый раз политики встречались 11 апреля в Северной столице.
Российско-американский диалог стартовал 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Второй тур консультаций проходил там же 24 марта. Эксперты отмечали, что переговоры проходили в позитивном ключе, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что стороны лучше стали слышать друг друга.
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Никита Кротов