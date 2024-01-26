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Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу

Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу в сдерживании мигрантов
26 января 2024, 00:57
Фото: istockphoto/Naeblys

Фото: istockphoto/Naeblys

Бывший президент США Дональд Трамп призвал все заинтересованные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от нелегальной миграции. Соответствующее заявление политика было опубликовано в его социальной сети Truth Social.
«Мы призываем все заинтересованные штаты разместить свои силы в Техасе с целью предотвратить нелегальный въезд и вернуть нелегальных мигрантов за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры, предпринятые властями Техаса, направленные на обеспечение безопасности, спокойствия и суверенитета как Техаса, так и всей нации», - заявил Трамп.
Экс-президент также заявил, что в случае своего переизбрания в текущем году, он намерен тесно сотрудничать с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, а также с лидерами других приграничных штатов, чтобы противостоять вторжению мигрантов, закрыть границу и запустить крупнейшую операцию по депортации в истории.


Трамп подчеркнул, что те, кого президент Байден впустил в страну, не должны чувствовать себя комфортно, так как скоро им предстоит вернуться домой.

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США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну
Посольство: США запретили участвовать в заседании Международного совета по зерну
26 января 2024, 00:36

Фото: iStock/BitsAndSplits

США отказали российским дипломатам в участии в заседании Международного совета по зерну, проходившем 24 января в Новом Орлеане, сообщило посольство России в Вашингтоне в четверг.
В комментарии, размещенном в социальных сетях, дипломатическая миссия выразила недовольство подобным шагом США, рассматривая его как вопиющий случай, демонстрирующий готовность американской стороны нарушать свои обязательства по организации многосторонних мероприятий.

Дипломаты подчеркнули, что препятствия для участия российских представителей в событиях, имеющих историческое значение для отношений между Россией и США, стали обыденностью. В связи с этим посольство призвало американские власти разумно оценить последствия выбранного курса, который, по их мнению, приведет к ухудшению двусторонних отношений.

В заключении дипломатическая миссия России потребовала ответственного подхода к организации международных встреч, участие России в которых является не только запросом других стран, но и необходимостью для принятия эффективных решений по глобальным проблемам.

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Песков: Россия была, есть и будет открыта для мирных переговоров
25 января 2024, 22:38

Фото: iStock/Diy13

Россия была, есть и будет открыта для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщения агентства Блумберг о сигналах Москвы об открытости для дипломатического решения, которые она посылает Вашингтону.
«Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине. Мы настроены достичь своих целей и предпочли бы завершить это дипломатическим путем», - заявил Песков.

Однако он отметил, что в противном случае Россия продолжит спецоперацию до полного достижения поставленных целей.

При этом ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что о переговорах с Украиной, сбившей самолёт Ил-76, не может идти и речи. Он подчеркнул, что никаких переговоров с киевским режимом проводится не будет, «только тюрьма и уничтожение».

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Херш: В мире растет уважение к Путину и недовольство Зеленским
25 января 2024, 21:47

Фото: сайт Кремля

В мире растет доверие к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, когда как все больше появляется недовольных политикой американского лидера Джо Байдена, а также его коллег Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньху. Об этом американский журналист Сеймур Херш.
«Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых все больше осуждают в большей части мира», - написал Херш в статье на онлайн-платформе Substack.

При этом, по его словам, за пределами Запада растет уважение к Путину иСи Цзиньпину. Журналист отметил, что вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа стало катастрофическим, а решение бомбить хуситов демонстрирует политическую панику.

Он пояснил, что своими ударами Америка пытается заставить шиитское движение «Ансар Алла», которое правит на севере Йемена, перестать обстреливать в ответ на операцию Израиля в Палестине.

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В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76
Песков: РФ своевременно сообщила Украине о перевозке пленных на Ил-76
25 января 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит украинскими военными в Белгородской области. Об этом Песков сообщил «Известиям».
По словам представителя Кремля, найдены черные ящики от Ил-76, также на остатках фюзеляжа есть некоторые поражающие элементы. Песков отметил, что сотрудники СК России определяют их тип.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими боевиками.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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Запад перед СВО призывал Зеленского бежать из Украины и создать теневое правительство
Журналист Time: перед конфликтом Запад рекомендовал Зеленскому бежать из Украины
25 января 2024, 18:49

19 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности, несколько стран Запада призвали его не возвращаться в Киев и создать правительство в изгнании. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на книгу об украинском президенте корреспондента журнала Time Саймона Шустера The Showman.
Тогда Зеленский решил, что даже его близкие союзники «списали его со счетов».

«Это напомнило мне его состояние в ноябре 2019 года, накануне его первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Париже, когда он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его», — написал Шустер.

Тогда Зеленский ответил, что он позавтракал в Киеве и поужинает там же.

Украинский лидер также встретился в Мюнхене с американской делегацией во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Тогда ему и сообщили, что «вторжение России неизбежно». Президент США Джо Байден считал, что оно начнется 16 февраля. Однако тогда украинское руководство не поверило американским разведданным, но приняло эту информацию в качестве возможности заручиться поддержкой от Запада. Зеленский тогда заявил, что российская угроза существовала с 2014 года, и порадовался тому, что США наконец признали ее наличие. Для совместной борьбы против России украинские власти предложили ввести против нее санкции. Также Зеленский просил ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи.

Шустер написал, что многие союзники Украины в Мюнхене были уверены, что Украина проиграет в конфликте с Россией и склоняли президента страны к сделке на российских условиях. Посредником на переговорах между сторонами должен был стать канцлер Германии Олаф Шольц, который за два дня до конференции встретился с Путиным в Москве.

Одним из важных пунктов такой сделки должен был стать отказ Украины от членства в НАТО. Зеленский был согласен на это, однако категорически отказался отказываться от территорий страны.

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США планируют начать переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны
25 января 2024, 18:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Соединённые Штаты Америки проведут переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны, об этом сообщает Fox News.
Как удалось узнать СМИ, в ближайшее время Пентагон и иракское оборонное ведомство проведут переговоры о присутствии военного контингента США на территории Ирака.

Также сообщается, что эти переговоры должны были состояться ещё в августе 2023 года, до того как вспыхнул палестино-израильский конфликт и на американских военных начали совершать нападения в Ираке. Теперь же, итог переговоров может сильно отличаться от того, который был запланирован в августе.

Напомним, на прошлой неделе американскую военную базу, которая располагается в Курдистане, атаковал беспилотный летательный аппарат.

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#ирак
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#военные
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Депутат от «Яблока» Владимир Рыжков решил уйти из Мосгордумы
25 января 2024, 17:54

Фото: iStock/slexp880

Владимир Рыжков, бывший депутат Государственной Думы от партии «Яблоко», принял решение сложить свои полномочия в Московской городской Думе. Об этом говорится в заключении государственно-правового управления аппарата Мосгордумы.
Отмечается, что данное решение было одобрено. Законопроект, который подтверждает отставку Рыжкова, был представлен в понедельник, 22 января.

Примечательно, что полномочия Рыжкова в Мосгордуме считаются досрочно прекращенными. Представленный проект замечаний не вызвал.

Напомним, с сентября 2021 года, Владимир Рыжков был избран в Московскую городскую Думу VII созыва от партии «Яблоко». Он представлял интересы Академического, Гагаринского, Ломоносовского и других районов.

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Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России

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#депутат
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Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России
25 января 2024, 17:31

Фото: iStock/RomanBabakin

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ответил в социальной сети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России.
Риттер написал, что «нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость». Бывший разведчик отметил, что РФ не намерена вторгаться в Финляндию.

Риттер добавил, что запланированные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ясно продемонстрируют логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. Он также подчеркнул, что в действительности это случится, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне Североатлантического альянса.

Напомним, начались крупнейшие за минувшие десятилетие военные учения Североатлантического альянса — Steadfast Defender 2024. Начало учений ознаменовалось выходом в море корабля ВМС США Gunston Hall.

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#рф
#швеция
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Путин: В 2024 году в России повысят уровень МРОТ
25 января 2024, 17:24

Фото: Сайт Кремля

В 2024 году в России будет повышен уровень минимального размера оплаты труда, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.
«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — пообещал Владимир Путин.

Напомним, глава РФ подписал закон о повышении МРОТ 27 ноября 2023 года. В документе сообщалось, что с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы будет составлять 19 242 рубля в месяц. Помимо этого, в законе было указано, что в 2025 году МРОТ будет составлять не меньше 48% от медианной заработной платы.

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#владимир путин
#мрот
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