Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу

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Бывший президент США Дональд Трамп призвал все заинтересованные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от нелегальной миграции. Соответствующее заявление политика было опубликовано в его социальной сети Truth Social.
«Мы призываем все заинтересованные штаты разместить свои силы в Техасе с целью предотвратить нелегальный въезд и вернуть нелегальных мигрантов за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры, предпринятые властями Техаса, направленные на обеспечение безопасности, спокойствия и суверенитета как Техаса, так и всей нации», - заявил Трамп.Экс-президент также заявил, что в случае своего переизбрания в текущем году, он намерен тесно сотрудничать с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, а также с лидерами других приграничных штатов, чтобы противостоять вторжению мигрантов, закрыть границу и запустить крупнейшую операцию по депортации в истории.
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Артем Кузьмин