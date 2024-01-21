Трамп назвал США свалкой

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты из-за некомпетентности президента Джо Байдена превратились для остального мира в свалку.
«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», — заявил американский политик на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Соответствующая трансляция доступна на YouTube-канале RSBN.
Трамп подчеркнул, что демократия в США оказалась в опасности из-за некомпетентности нынешнего президента.
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