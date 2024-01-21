Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп назвал США свалкой

Трамп назвал США свалкой

Трамп: США из-за некомпетентности Байдена стали для остального мира свалкой
21 января 2024, 05:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты из-за некомпетентности президента Джо Байдена превратились для остального мира в свалку.

«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», — заявил американский политик на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Соответствующая трансляция доступна на YouTube-канале RSBN.

Трамп подчеркнул, что демократия в США оказалась в опасности из-за некомпетентности нынешнего президента.

Читайте также:

Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным

Политолог Минченко оценила шансы Дональда Трампа на предстоящих выборах

В ЕС не смогли согласовать бюджет на создание нового фонда для Украины
#сша
#youtube
#трамп
#джозеф байден
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности и баланса в мире
21 января 2024, 03:41

Фото: iStock/Andrea Nicolini

В заявлении МИД КНДР, опубликованного по итогам визита министра Цой Сон Хи в Россию, говорится, что Северная Корея высоко оценила роль Российской Федерации в поддержание баланса и стратегической стабильности в мире.
В КНДР также выразили надежду, что России и дальше будет придерживаться во всех направлениях самостоятельной и независимой политики, тем самым внося «огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что российский лидер Владимир Путин выразил глубокую признательность главе КНДР Ким Чен Ыну за приглашение в Пхеньян. Президент РФ добавил, что готов посетить Северную Корею в ближайшее время.

Читайте также:

КНДР провела испытания подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23»

В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop

Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею в конституции как врага номер один
#владимир путин
#президент
#лидер
#кндр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Sky News: Британская полиция намерена бороться с угрозами со стороны Ирана, Китая и России
21 января 2024, 01:29

Фото: iStock/Laurence_Berger

Полиция Великобритании создала новое подразделение, которое будет специализироваться на борьбе с угрозами, якобы исходящими от ряда государств, в первую очередь Ирана, Китая и России. Об этом заявил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс.
По словам Джукса, угроза шпионажа и вмешательства враждебных государств во внутренние дела Соединённого Королевства за последние годы выросла до уровня, который не наблюдался «со времен холодной войны».

Ранее американское издание Politico сообщило, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс тайно лоббировала правительство для того, чтобы ускорить продажу оборонного оборудования Китаю. Отмечалось, что оборонной фирме Richmond Defense служба безопасности Британии запретила экспортировать в Китай оборудование для разминирования, поскольку оно может быть использовано для обострения конфликта с Тайванем при вторжении китайской армии на остров.

Но скорее всего, это подразделение будет использовано в первую очередь именно для борьбы с фиктивной угрозой со стороны России. Для британских властей это стало в последнее время настоящим предметом одержимости. Так, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен поддерживать Украину в борьбе с Россией, невзирая на издержки. По его словам, не существует цены, «которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра».


Читайте также:

Экс-премьер Великобритании тайно лоббировала продажу оборонного оборудования КНР

«Глобальная война»: Британию разъярил контроль России над Арктикой

В Минобороны Британии заявили об угрозе всему миру в случае победы РФ на Украине
#великобритания
#иран
#россия
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Франции Сежурне заявил, что французских наёмников на Украине нет
21 января 2024, 00:13

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил в интервью газете Le Parisien, что французских наёмников на Украине нет.
«Наш посол в Москве был вызван в МИД по этому вопросу. Это способ периодически оказывать давление на европейские государства. Это одна из грубых манипуляций России, к которым мы привыкли», — отметил Сежурне.

При этом его коллега, министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню буквально накануне сообщил, что на территории Украины есть гражданские французы, которые сражаются в украинской военной форме, и при этом «не имеют связи с французскими вооруженными силами <...> и <...> с французскими военными институтами».

В пятницу, 19 января, в МИД РФ объявили послу Франции в Москве Пьеру Леви, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа. Также Леви были предъявлены факты увеличения вовлеченности Парижа в конфликт на Украине, ввиду поставок вооружения для ВСУ. Таким образом, Франция становится прямым соучастником украинских преступлений.

При этом в ведомстве выразили надежду, что граждане Франции смогут осознать ответственность за гибель людей, которую они должны разделять со своим правительством.

Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.

​Читайте также:

Министр обороны Франции Лекорню заявил о праве граждан страны воевать на Украине

МИД объявил послу Франции, что гибель его сограждан в Харькове на совести Парижа

«Большинство убиты»: член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
#наём
#франция
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Порядка 15 ракет были выпущены по американской авиабазе в Ираке
Франс Пресс: минимум 15 ракет были выпущены по авиабазе США в Ираке
20 января 2024, 22:02

Фото: iStock/Alexyz3d

Как минимум 15 ракет были выпущены по авиабазе США Айн-аль-Асад при обстреле в Ираке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что американская авиабаза подверглась обстрелу со стороны провинции Анбар. В общей сложности были выпущены по меньшей мере 15 ракет.

Средства ПВО сбили 13 боеприпасов, однако ещё два обрушились на здания авиабазы.

В настоящее время Пентагон проводит проверку понесённого ущерба совместно с коалиционными и иракскими силами.

Также уточняется, что один из иракских военных был серьёзно ракен при обстреле.

Ранее сообщалось, что военная база и консульство США в иракском Эрбиле подверглись массированным ракетным обстрелом.

Читайте также:

Al Arabiya: Американская военная база в Курдистане подверглась атаке дрона

Иран нанес ракетный удар по военной базе и консульству США в иракском Эрбиле

Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане
#сша
#база
#ирак
#обстрел
#ракета
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Гурулёв объяснил свои слова о возрождении ГУЛАГа для несогласных с властями
Депутат Гурулёв сообщил о личном желании наказывать вредящих государству
20 января 2024, 21:47

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв пояснил свои слова о наказании людей, которые вредят государству. Об этом сообщает портал «Чита.ру».
Ранее политик в эфире программы «Царьград.Главное» заявил, что желает видеть тех, кто критикует властей и вредит государству с «кайлом в районе Колымского тракта».Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно ввести смертную казнь для тех, кто идёт против страны, но принять меры необходимо.

После этого интервью Гурулёв уточнил, что имел в виду только тех людей, которые предпринимают активные действия, вредящие государству. Таким образом, он призвал наказывать тех, кто, например, поджигает релейные шкафы.

Кроме того, депутат Госдумы подчеркнул, что высказывал исключительно своё мнение, а не призывал к реальному возрождению ГУЛАГа.

Читайте также:

Генерал Гурулёв предрёк смену элит в России после «голой» вечеринки Ивлеевой

Депутат Гурулев призывает вернуть расстрелы «внутренних врагов»

Депутат Гурулев предлагает увеличить службу в армии до двух лет
#госдума
#россияне
#политика
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян предрекла начало третьей мировой войны из-за ближневосточного конфликта
Симоньян: Ближний Восток полыхнёт, что станет предпосылкой для третьей мировой
20 января 2024, 20:57

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать предпосылкой к началу третьей мировой войны. Об этом в эфире программы «Право знать» на ТВЦ сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она спрогнозировала, что в скором времени конфликт в ближневосточном регионе «полыхнёт», что приведёт к началу третьей мировой войны. «Первые звоночки» мирового конфликта наблюдаются уже сейчас, подчеркнула журналистка.

Комментируя предстоящие президентские выборы в США, Симоньян заявила, что до них ещё нужно дожить. При этом она не стала давать прогноз их результатам, поскольку, по её мнению, они всегда непредсказуемы.

Читайте также:

В ОАЭ заявили, что война на Ближнем Востоке уже близко

«Надо быть готовыми»: В НАТО рассказали, когда начнётся война с Россией

В Госдуме объяснили, зачем Украина запугивает Запад угрозой от России
#война
#конфликт
#политика
#сша
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ОАЭ заявили, что война на Ближнем Востоке уже близко
Bloomberg: ОАЭ призвали США поддержать прекращение боёв в секторе Газа
20 января 2024, 18:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Власти ОАЭ призвали США поддержать незамедлительное прекращение боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.
Постоянный представитель ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе подчеркнула, что затягивание конфликта приближает начало масштабной войны. Она обратилась к американским властям, поскольку именно они могут поспособствовать ослаблению напряжения в ближневосточном регионе.

Ранее Нуссейбе уже заявляла, что столкновение в Газе является результатом невыполненных резолюций ООН и злоупотреблением правом вето. Всё это, по её словам, создаёт большую угрозу мировому порядку.

Ранее делегация ЮАР обратилась к ООН в требованием принять меры в отношении Израиля, чтобы защитить население сектора Газа.

Читайте также:

В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.

Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС

Съёмочная группа RT Arabic попала под израильский обстрел в Ливане
#оаэ
#война
#сектор газа
#израиль
#сша
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мадриде 25 тысяч человек вышли на пропалестинский протест
20 января 2024, 17:06

Фото: istockphoto/FernandoDT

Примерно 25 тысяч человек вышли на протестную акцию в поддержку Палестины в Мадриде.
Об этом пишет газета Periodico , ссылаясь на испанские власти.

Сообщается, что акции протеста, которые проводит испанская организация «Сеть солидарности против оккупации Палестины (RESCOP)» под лозунгом «Остановим геноцид в Палестине», прошли в Барселоне, Валенсии и Севильи.

Протестующие вышли с транспарантами в цветах палестинского флага. Они выступили с призывом к испанскому правительству остановить торговлю оружием и отношения с Израилем.

Ранее в США в четверг, 4 января, прошла акция в поддержку Палестины возле дома госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Арлингтон, штат Вирджиния.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором демонстранты с флагами Палестины выливают на проезжающий мимо служебный внедорожник Блинкена красную краску, имитирующую кровь, и кричат «Позор тебе».

Читайте также:

NYT: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за пропалестинских протестов

«Позор тебе»: У дома Блинкена прошла акция в поддержку Палестины

Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов
#протесты
#испания
#новости
#акция
#палестина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Съёмочная группа RT Arabic попала под израильский обстрел в Ливане
20 января 2024, 17:01

Фото: iStock/RamonCast

Съёмочная группа телеканала RT Arabic попала под израильских авиаудар на юге Ливана. Об этом сообщила руководитель СМИ Майя Манна в своём Telegram-канале.
Она написала, что это произошло в 20 километрах от ливанской границе. В момент авиаудара журналисты возвращались домой, в Бейрут, с рабочей смены.

В результате обстрела со стороны израильской армии (ЦАХАЛ) члены съёмочной группы не пострадали.

Военный эксперт телеканала Жоэль Марун заявила, что израильские военные впервые ударили по данному сектору, поэтому никто из местных жителей не был готов к возможному обстрелу. Она также подчеркнула, что в районе сохраняется опасная обстановка.

Журналистка добавила, что в результате обстрела пострадали местные жители, среди них есть и погибшие.

Читайте также:

ЮАР призвала суд ООН принять срочные меры против Израиля

В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.

Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС
#обстрел
#израиль
#журналисты
#происшествие
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф