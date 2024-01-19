Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился информацией о добрых отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе интервью с журналистом Шоном Хэннити на телеканале Fox, политик также выразил высокую оценку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, называя его «очень уважаемым и умным парнем».
Трамп отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным и Си, подчеркнув важность поддержания дружественных связей с лидерами стран, обладающих ядерным оружием. Он также вспомнил, что Виктор Орбан в свое время предлагал пригласить его обратно.
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Трамп отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным и Си, подчеркнув важность поддержания дружественных связей с лидерами стран, обладающих ядерным оружием. Он также вспомнил, что Виктор Орбан в свое время предлагал пригласить его обратно.
«Умный парень, блестящий парень, очень уважаемый», — отметил Трамп, характеризуя премьер-министра Венгрии.Читайте также:
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Артем Кузьмин