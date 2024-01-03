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Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Трамп оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн
03 января 2024, 03:20
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которое не позволило ему участвовать в предварительных выборах республиканцев в этом регионе, следует из судебных документов.
В декабре госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз решила, что Трамп не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах из-за его причастности к событиям штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В своей жалобе, поданной в высший суд штата во вторник, адвокаты Трампа утверждают, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий и нарушении юридических норм. Они считают незаконным намерение исключить имя экс-президента из списка кандидатов на предстоящих праймериз.


Трамп требует отменить решение госсекретаря штата, позволить ему участвовать в предвыборных праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать его участию в выборах.

Ранее Трампа также не допустили к участию в предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо. Однако было сообщено, что при утверждении решения Верховным судом США, политик сможет участвовать в первичных выборах.

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Bild: Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году
02 января 2024, 21:58

Фото: сайт Кремля

Немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в текущем году. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, возможной причиной отставки Шольца может являться скандал 2020 года, который связан с компанией Wirecard и ее владельцем Яном Марсалеком. Отмечается, что сменить политика может нынешний глава Минобороны Борис Писториус.

Авторы материала пишут, что Шольц причастен к тому, что «не заметил величайшей мошеннической схемы в истории Германии со времен Второй Мировой войны».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители.

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#шольц
#олаф шольц
#германия
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При взрыве в Бейруте погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури
02 января 2024, 21:04

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Израильский беспилотник нанёс удар по району Южного Бейрута, где располагаются офисы радикальных группировок ХАМАС и «Хезболлах». Во время взрыва погиб заместитель руководителя политбюро палестинского движения Салех аль-Арури.
По сообщению ливанского спутникового телеканала Al Mayadeen, вместе с ним были убиты трое сопровождавших политика лиц. Изначально сообщалось, что атаку произвёл заминированный израильский дрон-камикадзе, но позже появилась информация, что беспилотник нанёс удар по офису ХАМАС тремя ракетами.

Кроме четырёх погибших в районе Аль-Мушарафия, где также находятся жилые дома членов руководства ХАМАС и «Хезболлах», несколько человек получили ранения. Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Сообщается, что глава офиса палестинского движения в Ливане Усама Хамдан при взрыве не пострадал.

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#политика
#дрон
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#информация
#удар
#хамас
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Во время взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте погибли четыре человека
02 января 2024, 20:03

Фото: istockphoto/alexkuehni

Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал южный пригород Бейрута в Ливане, где находятся офисы радикальных группировок ХАМАС и «Хезболлах». В результате взрыва в одном из них погибли четыре человека.
В районе Мушаррафия, где прогремел взрыв, проживают также представители руководства «Хезболлах», сообщает издание Al Mayadeen. Полностью разрушена кондитерская в одном из домов, на втором этаже которого располагается офис ХАМАС. Сообщается, что здание было атаковано заминированным израильским беспилотником.

Несколько человек, не имеющих отношения к исламистским движениям, получили ранения. Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Местные СМИ также сообщали, что в результате удара погиб высокопоставленный палестинский чиновник. Официальных заявлений ни от одной из сторон пока не последовало.

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#движение
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Минобороны РФ: Мобильная группировка РВСН переоснащена с «Тополей» на «Ярсы»
02 января 2024, 19:41

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Мобильная группа Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершила перевооружение. На смену грунтовым ракетным комплексам «Тополь» пришли суперсовременные «Ярсы».
Последним новейшее вооружение получил Бологовский ракетный полк, дислоцирующийся в Тверской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Как уточнили в российском военном ведомстве, в составе мобильной группировки РВСН ещё остались полки, вооружённые современными подвижными комплексами «Тополь-М», обладающими достаточным эксплуатационным потенциалом. Эти части планируется переоснастить в 2025 году.

«Ярс» (РС-24) — это современная межконтинентальная баллистическая ракета. Она может быть как мобильной, так и находится в режиме стационарного наземного базирования. Боеголовка ракеты при атаке разделяется, что повышает её убойную силу и площадь поражения.

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#вооружение
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#рф
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#минобороны рф
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Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
02 января 2024, 17:33

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС, передает Al Ekhbariya.
По информации источника, это укрепит позиции королевства в мире. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка 30 стран готовы «в том или ином виде» подключиться к объединению БРИКС. Глава государства отметил, что РФ продолжит прикладывать усилия в продвижение всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по направлениям: политики и безопасности, экономики и культурно-гуманитарных контактов.

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#страны
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Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины
Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море кораблей для Украины
02 января 2024, 16:00

Фото: iStock/naumoid

Власти Турции опровергли сообщения о пропуске в Черное море минных тральщиков для Украины. Об этом заявили в пресс-службе администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турецкое правительство подчеркнуло, что страна придерживается положений Конвенции Монтре. При этом обозреватель Лукас Лейрос отметил, что отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, так как эти корабли сразу же станут для нашей страны приоритетной целью удара.

Напомним, вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.

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#украина
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Премьер Литвы Шимоните: Запад не достиг ожидаемых результатов на Украине
02 января 2024, 14:37

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Того результата, на который рассчитывали западные союзники Украины, достичь не удалось. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
В эфире государственного телеканала LRT она подчеркнула, что не будет ошибкой сказать, что европейские страны и США предполагали совсем иное развитие событий в ходе украинского конфликта. По мнению руководителя литовского правительства, данную ситуацию следует обязательно учитывать при планировании последующих действий.

Шимоните подчеркнула, что сценарий уже никогда не будет таким, каким он представлялся перед началом украинского контрнаступления. Она также добавила, что наступивший 2024 год будет очень сложным во всех отношениях как для самой Украины, так и для её союзников на Западе.

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Myśl Polska: Польше следует обратиться к ясновидящим для поиска ракеты с Украины
02 января 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Польским властям следует обратиться к экстрасенсам или ясновидящим. Иначе необъяснимы полёт ракеты над территорией страны так и останется загадкой.
С таким неординарным предложением выступили обозреватели газеты Myśl Polska. Авторы публикации с грустной иронией констатируют, что правительство так и не сумело получить хоть какую-то информацию о происхождении ракеты, её точной траектории и цели. А потому обращение к ясновидящим для выяснения этих вопросов совсем не выглядело бы странным, сказано в материале.

Польские журналисты также отметили, что в последнее время подобных прорицателей и предсказателей становится всё больше, однако, несмотря на это, всё более запутанным становится не только будущее, но и прошлое. Как пишет автор статьи, ситуация в стране начинает носить поистине сюрреалистический характер из-за того, что большинство людей верят пропаганде, а не фактам.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Польши Веслав Кукула ранее безапелляционно заявил, что ракета, пролетевшая над территорией страны, была российской, не приведя ни единого факта в подтверждение этого утверждения.

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#страны
#ракета
#польша
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Эксперт Литовкин предрек политическую смерть Зеленскому после слов про изоляцию Крыма
02 января 2024, 11:35

Фото: istockphoto / JARAMA

Военный эксперт Литовкин предрек Зеленскому политическую смерть после слов про изоляцию Крыма
Украина не сможет изолировать Крым даже при помощи стран НАТО. Такое мнение высказал в беседе с РЕН ТВ военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, в наступившем году президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая смерть.

Эксперт уточнил, что в последнее время помощь Западный стран Украине резко уменьшилась, а Зеленский понимает, что он является лишь инструментом для борьбы с Россией.

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