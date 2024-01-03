Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Фото: Сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которое не позволило ему участвовать в предварительных выборах республиканцев в этом регионе, следует из судебных документов.
В декабре госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз решила, что Трамп не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах из-за его причастности к событиям штурма Капитолия 6 января 2021 года.
В своей жалобе, поданной в высший суд штата во вторник, адвокаты Трампа утверждают, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий и нарушении юридических норм. Они считают незаконным намерение исключить имя экс-президента из списка кандидатов на предстоящих праймериз.
Трамп требует отменить решение госсекретаря штата, позволить ему участвовать в предвыборных праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать его участию в выборах.
Ранее Трампа также не допустили к участию в предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо. Однако было сообщено, что при утверждении решения Верховным судом США, политик сможет участвовать в первичных выборах.
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В своей жалобе, поданной в высший суд штата во вторник, адвокаты Трампа утверждают, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий и нарушении юридических норм. Они считают незаконным намерение исключить имя экс-президента из списка кандидатов на предстоящих праймериз.
Ранее Трампа также не допустили к участию в предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо. Однако было сообщено, что при утверждении решения Верховным судом США, политик сможет участвовать в первичных выборах.
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Артем Кузьмин