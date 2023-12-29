В Колорадо озвучили условия восстановления Трампа на праймериз

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Госсекретарь штата Джена Гризвольд заявила, что бывший президент США Дональд Трамп будет включен в список кандидатов на праймериз республиканцев в Колорадо в 2024 году, если его дисквалификация не будет подтверждена федеральным Верховным судом, передает РИА Новости.
Это произойдет во время сертификации, запланированной на 5 января 2024 года, если Верховный суд США не примет дело к рассмотрению.
Гризвольд также обратилась к Верховному суду с призывом проявить оперативность, учитывая приближающийся «дедлайн».
Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году.
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Гризвольд также обратилась к Верховному суду с призывом проявить оперативность, учитывая приближающийся «дедлайн».
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Артем Кузьмин