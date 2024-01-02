Экс-посол США в НАТО Даалдер назвал сроки поражения Украины

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Украина может потерпеть военное поражение уже в первой половине 2024 года. Причиной этого станет изменение политической ситуации в США и связанное с этим сокращение поддержки со стороны Вашингтона.
Вполне очевидно, делает вывод политик, что без помощи своего главного союзника Украина долго не выстоит в противостоянии с Россией. Это будет означать её неминуемое поражение уже в первой половине наступившего года, заключил Даалдер.
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Александр Бойцов