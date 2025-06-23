Трамп отреагировал на заявление Медведева о возможной ядерной поддержке Ирана
Дональд Трамп резко раскритиковал заявление Дмитрия Медведева о возможностях поставки ядерного оружия Ирану, выразив обеспокоенность такими намерениями.
По информации Baza, американский президент указал на серьезность темы и ответственность лидеров в вопросах ядерного вооружения.
Одновременно Трамп похвалил современные системы обороны США, включая успешный запуск 30 ракет «Томагавк» американской субмариной.
«Кстати, если кто-то думает, что наше «оборудование» сработало великолепно на этих выходных, то самое мощное и лучшее оборудование, на 20 лет опережающее остальных, — это наши ядерные подводные лодки», — прокомментировал президент США.