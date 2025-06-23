Стало известно, удалось ли США уничтожить ядерную программу Ирана
Энергоэксперт Юшков: Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу
Ядерная программа Ирана осталась стабильной после ударов США. Так считает эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Пока мы видим, что МАГАТЭ не фиксирует утечку радиации ни на одном объекте, который подвергся ударам со стороны Израиля и США. Ни в подземной, ни надземной, в общем-то, нигде, как они указывают, радиации нет. И это, кстати, тоже может указывать на то, что все-таки ядерная программа не получила какого-то фатального ущерба вот в этом плане», — сказал Юшков «Известиям».
Он также предположил, что Иран в случае потерь после американских ударов начал бы искать пути мирного урегулирования, однако так и не сделал этого. А это указывает на то, что некоторые ядерные объекты остались целыми, несмотря на заявления американской стороны.
Тем временем в беседе с «Газетой.Ru» Юшков отметил, что перекрытие Ираном Ормузского пролива в качестве ответа на удары США будет невыгодным для России. Такой шаг может привести к сильному росту цен и к сокращению спроса на нефть. А в этом случае Россия потеряет часть доходов от экспорта нефти.
Специалист отметил, что Иран и сам обретет много проблем в случае закрытия Ормузского пролива, так как экспортирует через пролив нефть.
«Для России перекрытие Ормузского пролива будет шоком для мирового нефтяного и газового рынков. В моменте мы много заработаем, потому что цены на нефть уйдут в трехзначные значения — $150-200 за баррель Brent, может быть. Но это все продлится недолго. Рост цен на нефть приведет к сокращению объема потребления топлива», — пояснил эксперт.
Он также не исключил, что после перекрытия Тегераном пролива США попробуют свергнуть действующие власти в Иране, а взамен установить марионеточное правительство.