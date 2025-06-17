Трамп ожидает «полной капитуляции» Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «полной капитуляции» Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Американский лидер подчеркнул, что не желает вести переговоры с Ираном. В связи с этим он ожидает не меньше, чем полную капитуляцию страны.
При этом Трамп дал полнять, что готов вернуться за стол переговоров, если соответствующее предложение поступит от иранских властей.
Также президент США призвал Тегеран принять сделку, которая рассматривалась в ходе переговоров, поскольку это позволит спасти много жизней.
Ранее в этот день Трамп призвал всех жителей иранской столицы эвакуироваться, добавив, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен иметь ядерное оружие.
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