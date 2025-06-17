ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового главы генштаба Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации Али Шадмани, недавно назначенного начальника генштаба Вооруженных сил Ирана. Об этом пишет РБК.
Шадмани был назначен на этот пост всего несколько дней назад, после устранения своего предшественника.
В официальном сообщении ЦАХАЛ подчеркивается, что Шадмани являлся одним из ближайших советников верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что делает его ликвидацию значимым событием в контексте иранской военной и политической структуры.
На данный момент иранские власти не предоставили комментариев по поводу гибели Шадмани. Эта ситуация может повлиять на дальнейшие события в регионе и отношения между Израилем и Ираном.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию под названием «Восходящий лев». В рамках этой операции израильские ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В результате нескольких волн атак, проведенных в разных регионах Ирана, включая Тегеран, были ликвидированы высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых, занимающихся ядерными исследованиями.
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