Трамп подписал указ о закрытии южной границы США для мигрантов

Фото: скриншот с официального сайта Белого дома (www.whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрывает южную границу Соединённых Штатов. Согласно сообщению, размещённому на официальном сайте Белого дома, документ приостанавливает физический въезд иностранцев через южную границу страны.
Одновременно стало известно о дополнительной отправке американских военных в район мексиканской границы. Сейчас на ней находятся около 2200 бойцов, оказывающих поддержку таможенной и пограничной службе США.
Эти меры были приняты в рамках указа Трампа, который предусматривает усиление безопасности границ. Ранее администрация президента неоднократно заявляла о намерении принять жесткие меры по борьбе с нелегальной миграцией.
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«Тысячи дополнительных американских военнослужащих направляются на южную границу США с Мексикой всего через два дня после того, как президент Дональд Трамп отдал распоряжение об усилении присутствия американских военных в этом районе», — сообщил телеканал CNN.
Эти меры были приняты в рамках указа Трампа, который предусматривает усиление безопасности границ. Ранее администрация президента неоднократно заявляла о намерении принять жесткие меры по борьбе с нелегальной миграцией.
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Мария Моисеева