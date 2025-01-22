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Россия ожидает, что президент США Дональд Трамп разъяснит, что он понимает под «сделкой» по Украине, и надеется на прекращение старой «злонамеренной» американской политики Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что Трамп не несет ответственности за события 2014 года, когда США сделали Украину «антироссийской» и подготовили ее к конфликту с Россией.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию украинского кризиса. Однако Полянский подчеркнул, что Россия начала СВО, чтобы положить конец конфликту, который Киев ведет против своего населения с 2014 года.
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«Но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский о новом президенте США.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию украинского кризиса. Однако Полянский подчеркнул, что Россия начала СВО, чтобы положить конец конфликту, который Киев ведет против своего населения с 2014 года.
«Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность», — заявил политик, объясняя одну из главных причин продолжения конфликта с Украиной.
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Мария Моисеева