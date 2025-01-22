Полянский ответил на слова Трампа о «сделке» по Украине

Россия ожидает, что президент США Дональд Трамп разъяснит, что он понимает под «сделкой» по Украине, и надеется на прекращение старой «злонамеренной» американской политики Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.