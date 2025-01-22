В «Доме тигра» Ленобласти спасают брошенного тигрёнка с переломанными лапами

Видео: «Дом тигра»
В зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» подкинули тигрёнка с переломанными лапами. Впоследствии зверя передали в хоспис для диких животных «Дом тигра» в Ленинградской области, поскольку зоопарк не мог обеспечить большой кошке необходимое лечение. Об этом сообщает официальное сообщество ВК «Дом тигра».
Уточняется, что у пятимесячной тигрицы обнаружили переломы плечевых костей передних лап.
По словам специалистов, травмы могли быть вызваны неправильным уходом и кормлением. Кости животного стали хрупкими из-за «хрустальной болезни» и могли ломаться даже от обычных прыжков.
Бывшие владельцы тигрицы, вероятно, приобрели её как «живую игрушку» и не имели представления о правильном уходе.
Животное хорошо перенесло дорогу длиной 2,5 тыс. км, сообщают в официальной ВК-группе «Дом тигра». Полное обследование и рентген запланированы на ближайшее время. Предварительные прогнозы благоприятные, поскольку позвоночник тигренка не повреждён. Лечение может занять несколько месяцев.
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По словам специалистов, травмы могли быть вызваны неправильным уходом и кормлением. Кости животного стали хрупкими из-за «хрустальной болезни» и могли ломаться даже от обычных прыжков.
Бывшие владельцы тигрицы, вероятно, приобрели её как «живую игрушку» и не имели представления о правильном уходе.
Животное хорошо перенесло дорогу длиной 2,5 тыс. км, сообщают в официальной ВК-группе «Дом тигра». Полное обследование и рентген запланированы на ближайшее время. Предварительные прогнозы благоприятные, поскольку позвоночник тигренка не повреждён. Лечение может занять несколько месяцев.
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Мария Моисеева