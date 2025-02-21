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Трамп: пошлины заставили БРИКС отказаться от альтернативы доллару

Фото: iStock/chrisman

Фото: iStock/chrisman

По словам президента США Дональда Трампа, угроза о введении пошлин в 150% заставила БРИКС отказаться от создания валюты, альтернативной доллару. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления перед губернаторами-республиканцами.
«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался, — высказался Трамп.

Как объяснил американский лидер, страны БРИКС решили создать новую валюту, возможно, с помощью китайского юаня, но после речи о пошлинах передумали. Свое заявление Трамп сделал на фоне новостей о том, что лидеры международной организации обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока. На данный момент окончательных решений по данному вопросу не принималось.

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«Признали интересы России»: Лавров назвал главную тему переговоров в Эр-Рияде
Лавров назвал изменение баланса сил главной темой переговоров в Эр-Рияде
21 февраля 2025, 07:58

Фото: istockphoto/wildpixel

Россией и Соединёнными Штатами на переговорах в столице Саудовской Аравии обсуждалось радикальное изменение баланса сил в мире. А так же то, что странам Запада следует принять этот факт.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит российское внешнеполитическое ведомство на своём официальном сайте.

По словам главы МИД РФ, Западу уже давно пора отказаться от политики диктата и давления и начать выстраивать отношения с государствами, относящимся к мировому большинству, на основе взаимного уважения. Лавров подчеркнул, что на переговорах стороны пришли к согласию по поводу того, что любое взаимодействие на международном уровне должно выстраиваться на основе взаимного учёта национальных интересов.

В целом позитивный ход и результат российско-американских переговоров в Эр-Рияде ранее отметил также генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Также высоко оценил итоги встречи делегаций России и США президент РФ Владимир Путин. В частности, он сообщил, что удалось достичь договорённости о встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом.

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Бербок подвергалась сексуальным домогательствам
20 февраля 2025, 22:31

Анналена Бербок (Фото: Instagram*/abaerbock)

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. Об этом немецкий дипломат рассказала в подкасте G Spot.
«Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам», — сказала Бербок.
Она добавила, что ею пережито «много-много» подобного. Один из случаев, по словам Бербок, произошел во время ее учебы в школе. Вместе с тем политик уточнила, что начинала свою карьеру не для борьбы за женские права, однако поднимала проблематику домогательств в политике.

Перед этим стало известно, что в Германии хотят наладить отношения с российской стороной. Подробности в нашем материале.

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Песков: Путин планирует провести международный телефонный разговор
20 февраля 2025, 15:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем. О своем намерении в ближайшее время провести ряд телефонных разговоров президент вчера сказал, общаясь с представителями СМИ в Санкт-Петербурге», — прокомментировал он.
Перед этим стало известно, какой вопрос Песков отказался комментировать.

Кроме того, сообщалось, что Владимир Путин обнял журналистку Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Петербурге.

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#новости
#переговоры
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Путин обнял Ксению Собчак на концерте памяти ее отца в Санкт-Петербурге
20 февраля 2025, 00:30

Речь Владимира Путина на концерте памяти Собчака (Фото: кадр видео с сайта kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, покидая концерт памяти Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге, тепло обнял его дочь Ксению Собчак. Прощаясь, глава государства приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Об этом РИА Новости сообщили организаторы мероприятия, посвященного 25-й годовщине со дня смерти первого мэра Северной столицы.
Концерт проходил в академической филармонии имени Шостаковича. В своем выступлении Путин назвал Собчака блестящим оратором и ответственным государственником, стоявшим у истоков современной России.

Ранее в среду президент возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове, где также пообщался с его вдовой Людмилой Нарусовой и внуком Платоном.

Во время финальной части вечера Путин попрощался с Нарусовой, взяв ее за руку, а затем обратился к Ксении Собчак, которая встала в знак приветствия. После этого президент покинул зал.

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Путин шуткой ответил на вопрос журналиста о дате «встречи с Путиным»
19 февраля 2025, 21:00

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал оговорку журналиста о его встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент случайно ошибся и спросил у Путина, когда он уже встретится с Путиным. Быстро исправившись, он повторил вопрос, заменив фамилию на Трампа. Однако российский президент не оставил оговорку без внимания.

«Каждый день! В зеркало смотрюсь», – ответил с улыбкой Путин.
Ранее президент России высказался о реакции Европы на встречу России и США в Саудовской Аравии. По его словам, у европейских государств нет оснований для выражения негатива по поводу прошедших переговоров.

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