Трамп: пошлины заставили БРИКС отказаться от альтернативы доллару

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По словам президента США Дональда Трампа, угроза о введении пошлин в 150% заставила БРИКС отказаться от создания валюты, альтернативной доллару. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления перед губернаторами-республиканцами.
«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался, — высказался Трамп.
Как объяснил американский лидер, страны БРИКС решили создать новую валюту, возможно, с помощью китайского юаня, но после речи о пошлинах передумали. Свое заявление Трамп сделал на фоне новостей о том, что лидеры международной организации обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока. На данный момент окончательных решений по данному вопросу не принималось.
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Иван Мусатов