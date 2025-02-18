Во Франции негодуют из-за контактов Путина и Трампа

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Евросоюз (ЕС) не в состоянии противопоставить что-либо взаимодействию между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом BFMTV рассказал французский премьер Франсуа Байру.
«Мы являемся свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе», — произнес Байру.Политик добавил, что встреча лидеров Европы в Елисейском дворце, организованная французским лидером Эммануэлем Макроном, не прояснила ситуацию в вопросах континентальной безопасности.
Сегодня одной из главных тем стали российско-американские переговоры, прошедшие в Саудовской Аравии. Отмечалось, что диалог получился позитивным и полезным.
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Никита Кротов