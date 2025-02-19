Решетников назвал амбициозную цель БРИКС к 2030 году

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что БРИКС переживает этап фундаментального переосмысления своих процессов. Если раньше объединение было в большей степени политическим, то сейчас акцент сместился на экономическое сотрудничество.
В интервью RT министр подчеркнул, что санкции последних лет показали необходимость создания общей безопасной инфраструктуры для взаимодействия. Речь идет о системах платежей, транспортировки и страхования грузов, безопасности судоходства и обслуживания авиации.
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«К 2030 году БРИКС будет занимать примерно 40% мировой экономики, в то время как на западный блок будет приходиться лишь 27%. Ну то есть мы понимаем: уже в 1,5 раза больше в экономическом росте, он будет вот эти шаги делать. По мере этого, я думаю, будет расти не только финансовое, инвестиционное, торговое, будет расти еще и технологическое партнерство», — поделился Решетников.Он также отметил, что Россия продолжает участвовать в международных площадках, таких как ВТО, несмотря на давление со стороны США. Страна за три года адаптировалась к ограничениям и теперь делает акцент на собственные источники развития.
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Данил Пономарев