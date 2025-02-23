Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой на досрочных выборах в Бундестаг, заявив в соцсети Truth Social, что немцы устали от «политики без здравого смысла».
«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла», — написал Трамп.По мнению экс-президента США, граждане Германии, как и американцы, отвергают подходы, доминировавшие в энергетике и миграции в последние годы. Трамп назвал исход выборов «замечательным днём» для обеих стран, выразив уверенность в дальнейших успехах консерваторов.
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Мария Моисеева