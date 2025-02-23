Стало известно о явке на парламентских выборах в Германии

Фото: istockphoto/photosvit
Явка на досрочные выборы в бундестаг в первые часы голосования ниже показателей 2021 года. Об этом сообщает NTV, ссылаясь на данные региональных избиркомов.
«В Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% имеющих право голоса избирателей», — сказано в сообщении.Что касается выборов четырехлетней давности, явка на тот же час тогда составляла 14,3%.
В Шлезвиг-Гольштейне, на севере ФРГ, к 11 утра (13:00 мск) свой голос отдали 21,3% избирателей, когда в 2021 году проголосовали 23,8%.
В то же время в Гамбурге проголосовало 45%, когда в 2021 году показатель был равен 49,8%.
Ранее в Германии сделали серьезное заявление, связанное с Россией.
Читайте также:
В Грузии сделали заявление о втором фронте против РФ
Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы
«Плавился, как эскимо»: Путин рассказал, почему «Орешник» не создали раньше
Никита Кротов