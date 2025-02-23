«Так стыдно»: Серябкина об испытании с Чепурченко на шоу «Выжить в Самарканде»

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*/seryabkina)
Знаменитости Вячеслав Чепурченко и Ольга Серябкина не прошли испытание на шоу «Выжить в Самарканде». Звезд российского шоубиза цитирует журнал Voice.
Уточняется, что задание было физически сложным. В соревновании участвовали шесть пар, включая Чепурченко и Серябкину. Певице предстояло пройти дистанцию на ходулях, а актеру — толкать ящик с камнями.
По ее словам, Чепурченко ей симпатичен, поэтому ей было неприятно от своей победы.
Ранее стало известно, где и с кем отдыхала певица Пелагея.
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*Запрещен в РФ
«Сегодня мы идеально друг друга дополняем. Потому что ему очень сложно, а я просто не могу. Мне так стыдно перед Славой. Я поняла, что сейчас он это сделает, а я не могу», — сказала Серябкина.Кроме того, звезды сыграли в игру «Драгоценные кошки» и «Самаркандские мотивы», в которых победила Серябкина.
По ее словам, Чепурченко ей симпатичен, поэтому ей было неприятно от своей победы.
Ранее стало известно, где и с кем отдыхала певица Пелагея.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов