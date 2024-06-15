Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп раскритиковал Байдеа за хаос в мире

Трамп раскритиковал Байдеа за хаос в мире

15 июня 2024, 03:17
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Европа находится в беспорядке из-за политики нынешнего премьер-министра Джо Байдена, заявил экс-президент Украины , передает ТАСС.
Выступая перед сторонниками во Флориде, Трамп раскритиковал Байдена и заявил, что тот несет ответственность за хаос в мире.

«При Джо Байдене мир охвачен огнем . Наша граница нарушена. Инфляция бушует. Европа находится в хаосе», – отметил экс-лидер США.



Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой для американской демократии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.

Читайте также:

Трамп сообщил о договоренности с российским спортсменом Нурмагомедовым

Трамп оценил отношения с Путиным

Че Гевара и блогеры, Трамп и баня: Факты о 14 июня, которых вы могли не знать
#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
#сша
Новые санкции против России – самоубийства, заявил конегрессмен
Боливийский конгрессмен Ахпи: Запад делает характере, вводя санкции против РФ
15 июня 2024, 03:36

Фото: iStock/designer491

Председатель комиссии по международной политике конгресса Боливии Феликс Ахпи заявил, что для Запада было бы самоубийством вводить новый пакет санкций против нескольких стран, включая Россию и Китай, передает РИА Новости.
«С первого раунда санкций делал харакири, потому что у них кончилась пшеница, у них кончился газ. Надеюсь, они сполна пользуются европейским летом, потому что дальше снова будут выживать, как прошлой зимой», – заявил он.

Конгрессмен выразил удивление действиями европейских стран, отметив, что ограничения Москвы только ухудшат их положение, поскольку они зависят от поставок российского сырья и продовольствия. В то же время он подчеркнул, что санкции не окажут негативного влияния на экономическое развитие стран БРИКС.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии.

Читайте также:

Финансист Коган раскрыл, угрожают ли санкции против Мосбиржи счетам россиян

Обозреватель Перла раскрыл, почему США ввели санкции именно 12 июня

Медведев призвал нанести максимальный вред странам Запада в ответ на санкции
#санкции
#россия
#сша
#европа
#ес
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Великобритании пожелали сменить Сунака в качестве лидера Консервативной партии
15 июня 2024, 02:56

Фото: iStock/nevenmn

Некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже выдвинули свои кандидатуры на место нынешнего премьер-министра Риши Сунака после выборов, передает The Guardian со ссылкой на источники.
В партии растет опасение, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля. Согласно опросам, победу должны одержать лейбористы.

Консерваторы особенно разочарованы тем, что на кандидаты на смену Сунака обрушили на них шквал сообщений с просьбой поддержки.

«Это может сильно раздражать – иногда хочется, чтобы они больше сосредоточились на всеобщей избирательной кампании», – сказал один из собеседников газеты.

Среди потенциальных кандидатов называют бывшего министра внутренних дел Суэллу Браверман и министра обороны Гранта Шаппса.

30 мая парламент Великобритании был распущен в преддверии досрочных всеобщих выборов. Сунак заявил, что ситуация в мире, в которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».

Читайте также:

В Великобритании вернут обязательный военный призыв – Сунак

Роспуск британского парламента: сохранит ли Сунак свою должность и начнётся ли Третья мировая

Британский премьер Сунак признал «день позора» из-за скандала с зараженной кровью
#великобритания
#премьер-министр
#кандидаты
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антонов: граждане подвергались унижениям во время обысков спецслужб США
15 июня 2024, 02:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы неоднократно проводил бесцеремонные обыски российских граждан, унижая их, передает РИА Новости.
По словам дипломата, «количество допросов не перечислить».

«А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла», – отметил он.

Посол отметил, что американскому разведывательному сообществу никогда не нравилось, что дипмиссия активно помогает россиянам, которые по разным причинам попадают на территорию США.

Посол добавил, что усилия местных властей по пресечению передвижения соотечественников приобрели заметный агрессивный и провокационный характер.

Ранее Антонов заявлял, что руководство и дипломаты посольства России в США регулярно подвергаются угрозам.

Читайте также:

Посол осудил решение G7 воспользоваться доходами с активов России

Антонов прокомментировал заявления США о неготовности России к переговорам с Украиной

Антонов назвал ситуацию, при которой Украина потеряет ещё больше территорий
#посол
#дипломат
#сша
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин оценил работу находившейся под командованием генерала Попова 58-й армии
15 июня 2024, 02:13

Фото: Сайт Кремля

На встрече с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин высоко оценил деятельность 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее подразделением командовал генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве. Подполковник Юрий Абаев, служивший в подразделении в первые месяцы проведения СВО, передал российскому лидеру о благодарности, которые ему выразили сослуживцы.

«Я знаю, 58-я армия работает достойно», – ответил Путин.

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов был арестован военным судом 21 мая. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Офицер подозревается в хищениях в особо крупном размере. По оценкам следователей, сумма ущерба достигла 100 миллионов рублей.

Читайте также:

Генерал Попов ответил на обвинения в мошенничестве: «Из окопов не вылазил»

Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения

«Улыбаемся и машем»: как Попов отреагировал на отказ суда освободить его из СИЗО
#владимир путин
#армия
#мошенничество
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего
МЧС: под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего
15 июня 2024, 02:13

Фото: iStock/DmyTo

Под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области обнаружено тело четвертого погибшего, заявила МЧС России.
«В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного подчеркнули отметили в ведомстве.

Ранее МЧС России сообщило, что число погибших в результате обрушения подъездов жилых домов возросло до трех человек.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал авиаудар по Шебекино, назвав его очередным неизбирательным обстрелом со стороны Украины.

До этого днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате удара обрушился подъезд. На данный момент десять человек числятся пропавшими без вести.

Читайте также:

В Белгородской области сообщили о четырех погибших за сутки при атаках ВСУДесять человек числятся в официальном списке пропавших без вести

Десять человек числятся в официальном списке пропавших без вести в Шебекино

Из-под развалин подъезда дома в Шебекино слышны крики детей
#белгородская область
#мчс
#подъезд
#кремль
#дмитрий песков
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай призвал Москву и Киев к переговорам
Постепредство КНР при ООН: Москва и Киев должны сесть за стол переговоров
15 июня 2024, 01:52

Фото: iStock/designer491

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров, передает информационное агентство ТАСС.
По его словам, Москва и Киев должны как можно скорее начать мирные переговоры.

«Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу», – отметил дипломат КНР.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Китай обратился к правительствам различных стран с альтернативными мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине в преддверии саммита в Швейцарии.

Читайте также:

Страны G7 призвали Китай не поддерживать РФ

Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии

Китай настаивает на проведении настоящей мирной конференции по Украине
#китай
#дипломат
#россия
#украина
#переговоры
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова раскритиковала длительность соглашения между США и Украиной
Захарова: США сохраняют подписанное с Украиной соглашение, пока оно им выгодно
15 июня 2024, 01:46

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась о длительности соглашения о безопасности, заключенном между США и Украиной на десять лет.
Таким образом она прокомментировала заявление представителя Белого дома, который заявил, что не знает, сохранят ли будущие власти страны эти договоренности. Чиновник выразил надежду на признание любой американской администрацией интересов США при поддержке Киева.

«Хотя это "соглашение" никакой силы уже сейчас не имеет, но все-таки дело не в этом. Для США любое соглашение имеет значение только до тех пор, пока оно им выгодно», – написала Захарова.

Она напомнила, что официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер недавно распространил этот принцип на обязательные для международного сообщества резолюции Совета Безопасности ООН, назвав их «необязывающими резолюциями».

По словам Захаровой, аналогичный принцип действует и в отношении «бумажки», подписанной Зеленским, легитимность которого ставится под сомнение даже внутри Украины.

«С другой стороны, большой вопрос, какую страну Зеленский считает своей», – резюмировала дипломат.

Ранее The New York Times выяснила, какие пункты соглашения с США вызывают беспокойство у Киева. Согласно полученным данным, украинская сторона опасается пункта об одностороннем расторжении соглашения.

Читайте также:

Захарова: в офисе Зеленского хотят лишить украинцев реального шанса на мир

Захарова: обстрел ВСУ журналистов НТВ в Горловке был целенаправленным ударом

Захарова рассказала о «Санду-рейхе» в Молдавии
#мария захарова
#сша
#мид рф
#украина
#владимир зеленский
#госдеп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФБП проверила представителей русской общины в Нью-Йорке после акции памяти
15 июня 2024, 01:19

Фото: iStock/domoyega

Агенты ФБР навестили представителей русской общины в Нью-Йорке после того, как мероприятие было организовано президентом »Русской молодежи Америки» Игорем Кочаном, передает РИА Новости.
По словам самого Кочана, 4 июня он организовал в Нью-Йорке акцию в память о героях Второй мировой войны. Перед началом мероприятия к нему подошли сотрудники правоохранительных органов США и начали допрашивать, обвиняя в организации «политической акции». При этом у демонстрантов не было никакой символики. Агенты забрали мобильный телефон Кочана «для проведения розыскных мероприятий».

«Дальше ФБР начало приходить не только ко мне. Они стали приходить к представителям нашей русской диаспоры — не только к моим знакомым, но и к людям, которые меня мало знают», – отметил он.

Ранее сообщалось, что на шествие, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, вышли местные жители Нью-Йорка.

Читайте также:

Посол осудил решение G7 воспользоваться доходами с активов России

Небензя отозвался о подконтрольном Западу ВСУ

В Совфеде заявили и на ПС ОБСЕ
#румыния
#сша
#нью-йорк
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол осудил решение G7 воспользоваться доходами с активов России
Посол Антонов: решение G7 использовать доходы с активов РФ нелегитимно
15 июня 2024, 00:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение «Большой семерки» (G7) использовать доходы от российских активов для поддержки Украины, передает РИА Новости.
Антонов назвал решение G7 об использовании доходов от российских активов незаконным. По его словам, «вороватая "семерка"» расхищает честно заработанные деньги Москвы в контексте международного сотрудничества.

«Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что G7 выделила Украине деньги за счет российских активов. По данным Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.

Читайте также:

Глава Эстонии Карис принял закон, который позволит использовать активы РФ

В Эстонии приняли закон, позволяющий направить Киеву замороженные активы РФ

Блинкен: США намерены конфисковать российские активы
#посол
#москва
#активы
#россия
#украина
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф