Трамп раскритиковал Байдеа за хаос в мире

Фото: Сайт Кремля
Европа находится в беспорядке из-за политики нынешнего премьер-министра Джо Байдена, заявил экс-президент Украины , передает ТАСС.
Выступая перед сторонниками во Флориде, Трамп раскритиковал Байдена и заявил, что тот несет ответственность за хаос в мире.
Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой для американской демократии.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.
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«При Джо Байдене мир охвачен огнем . Наша граница нарушена. Инфляция бушует. Европа находится в хаосе», – отметил экс-лидер США.
Ранее Байден назвал Трампа самой большой угрозой для американской демократии.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.
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Александр Климов