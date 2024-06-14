Трамп сообщил о договоренности с российским спортсменом Нурмагомедовым

Штаты поддерживают конфликт на Украине, чтобы завладеть ее минеральными ресурсами. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал политический обозреватель Джимми Дор. Он прокомментировал высказывание одного из американских сенаторов, согласно которому в Вашингтоне не должны допустить, чтобы украинские ресурсы получили Россия и Китай.