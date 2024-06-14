Трамп сообщил о договоренности с российским спортсменом Нурмагомедовым

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт на Украине.
Но для этого ему нужно победить на американских президентских выборах. О договоре с российским спортсменом он рассказал YouTube-каналу Impaulsive.
Трамп рассказал, что Нурмагомедов подошел к нему после боя и заявил, что Штаты должны прекратить убийства.
Нурмагомедов увиделся с Трампом во время турнира UFC 302 в Ньюарке в начале июня.
Ранее Дональд Трамп оценил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что ладил с российским лидером, потому что он сильный.
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Трамп рассказал, что Нурмагомедов подошел к нему после боя и заявил, что Штаты должны прекратить убийства.
Нурмагомедов увиделся с Трампом во время турнира UFC 302 в Ньюарке в начале июня.
Ранее Дональд Трамп оценил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что ладил с российским лидером, потому что он сильный.
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Алёна Самарева