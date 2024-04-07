Трамп в частной беседе заявил о своей способности завершить украинский конфликт

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Дональд Трамп в приватной беседе заявил, что способен остановить военные действия между Россией и Украиной. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Бывший хозяин Белого дома уверен, что способен надавить на киевские власти с тем, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым и Донбасс. В последнее время Трамп неоднократно заявлял, что готов поставить точку в затянувшемся украинском конфликте. Однажды он даже пообещал, в случае избрания на пост президента, остановить военные действия за одни сутки, «поговорив с Путиным и Зеленским».
Высказался экс-президент также и по поводу продолжения оказания военной и финансовой помощи Украине. По его мнению, администрации Вашингтона следует направлять очередные транши Киеву только в долг, в виде кредитов.
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Александр Бойцов