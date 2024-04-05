В США заявили, что Трамп не решит конфликт на Украине за 24 часа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп не знает, как решить конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 24 года. Такое заявление сделал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе интервью британской газета inews.
Политик подчеркнул, что Трамп слепо верит в то, что способен заключить сделку из чего угодно. Он может заключить её с Украиной и Россией, на Ближнем Востоке и т.д. «Для него всё – сделка»,– отметил Болтон.
Также политик обвинил Трампа в том, что он уже влияет на украинский конфликт, задерживая одобрение Конгрессом помощи Киеву.
Болтон при этом не призвал американцев голосовать за нынешнего лидера Джо Байдена, указав тем самым на то, что оба политика не достойны поста президента США.
Ранее Трамп заявлял, что в случае своего переизбрания сможет решить украинский конфликт в течение 24 часов.
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Также политик обвинил Трампа в том, что он уже влияет на украинский конфликт, задерживая одобрение Конгрессом помощи Киеву.
Ранее Трамп заявлял, что в случае своего переизбрания сможет решить украинский конфликт в течение 24 часов.
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Анастасия Чинкова