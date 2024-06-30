Трамп высказался о неудаче Байдена на дебатах

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех в дебатах был омрачен провальным выступлением нынешнего лидера США Джо Байдена, сообщает ТАСС.
По мнению политика, мир приблизился к третьей мировой войне из-за риторики нынешней администрации США. По словам Трампа, неудачное выступление Байдена во время дебатов привлекло все внимание аудитории.
Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, бывший президент также «является угрозой для всех тех принципов», поддерживаемых Соединенными Штатами.
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«К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился [с дебатами]», – заявил он.
Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, бывший президент также «является угрозой для всех тех принципов», поддерживаемых Соединенными Штатами.
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Александр Климов