Трамп: все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана
Президент США Дональд Трамп заявил, что всем необходимо немедленно эвакуироваться из Тегерана. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!», — пишет Трамп.
К тому же в сообщении президент отметил, что Иран должен был заключить сделку, которую им предложил лично он. При этом возникший конфликт между иранской стороной и Израилем он назвал позором, так как его он назвал пустой тратой человеческих жизней.