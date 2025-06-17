Трамп: все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана

17 июня 2025, 01:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что всем необходимо немедленно эвакуироваться из Тегерана. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.







«Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!», — пишет Трамп.