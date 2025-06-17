Nour News: КСИР ударил по базе в Израиле, с которой атаковали здание ГосТВ Ирана
ВКС КСИР совершил удар по военной израильской базе, с которой накануне было атаковано здание Гостелерадиокомпании Ирана. Об этом сообщает Nour News.
«Прямо сейчас военная база, (с которой) нанесли удар по зданию Гостелерадиокомпании Исламской Республики Иран, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР», — передает агентство.
Ранее сообщалось об ударе по штаб-квартире иранского государственного телевидения. Как оказалось, атака была совершена во время прямого эфира. Позже были опубликованы кадры последствий произошедшего.