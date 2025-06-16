Tasnim: Иран будет наносить удары по Израилю непрерывно до раннего утра

16 июня 2025, 23:53

Фото: iStock/Zeferli

Иран возобновил удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля, которые продолжатся непрерывно до раннего утра. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммада Наини.







«Чуть ранее мы запустили девятую волну комбинированной операции "Правдивое обещание 3" использованием ракет и беспилотников. Эта операция будет длиться непрерывно до раннего утра», — передает агентство слова Наини.