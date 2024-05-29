Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы находился у власти в США

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину. Об этом пишет издание The Washington Post.
Отмечается, что Трамп в ходе одного мероприятия по сбору средств заявил, что бомбил бы Москву, если бы российские войска вошли на Украину, и Пекин, если бы китайские войска вошли на Тайвань. Он подчеркнул, что сделал бы это, если бы находился на посту президента.
Журналист, написавший статью, уточнил, что экс-президент часто позволяет себе такие высказывания при обсуждении внешней политики США,
Ранее, 26 мая, Трамп в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне заявил, что в случае избрания его президентом первым делом добьётся прекращения российско-украинского конфликта.
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Журналист, написавший статью, уточнил, что экс-президент часто позволяет себе такие высказывания при обсуждении внешней политики США,
Ранее, 26 мая, Трамп в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне заявил, что в случае избрания его президентом первым делом добьётся прекращения российско-украинского конфликта.
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Анастасия Чинкова