Трамп пообещал помочь Украине при одном условии

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший глава государства Дональд Трамп готов помочь Украине, но только при условии своего избрания в ноябре. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
При этом он отметил, что призывает и Европу взять на себя часть ответственности.
Ранее экс-президент США заявлял, что в случае переизбрания способен решить конфликт между Россией и Украиной всего за один день.
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«Я собираюсь помочь Украине, но и Европе нужно взять на себя свою долю обязательств. Они не выполняют свою часть работы. Европа должна платить свою справедливую долю», — отметил Трамп.
Ранее экс-президент США заявлял, что в случае переизбрания способен решить конфликт между Россией и Украиной всего за один день.
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Артем Кузьмин