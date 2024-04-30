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Трамп пообещал помочь Украине при одном условии

Трамп заявил, что в случае переизбрания попытается помочь Украине
30 апреля 2024, 18:19
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший глава государства Дональд Трамп готов помочь Украине, но только при условии своего избрания в ноябре. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
При этом он отметил, что призывает и Европу взять на себя часть ответственности.

«Я собираюсь помочь Украине, но и Европе нужно взять на себя свою долю обязательств. Они не выполняют свою часть работы. Европа должна платить свою справедливую долю», — отметил Трамп.


Ранее экс-президент США заявлял, что в случае переизбрания способен решить конфликт между Россией и Украиной всего за один день.

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#трамп
При повторном обстреле курского села Козино погибла женщина, еще одна ранена
30 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате повторной атаки ВСУ на село Козино Рыльского района Курской области погибла мирная жительница, написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале 30 апреля.
По его информации, две женщины получили ранения. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая была доставлена в районную больницу. В селе проводится обход домов для выяснения последствий атаки.

Накануне Козино уже подверглось обстрелу. Тогда ранения получили два местных жителя. Санавиация доставила пострадавших в Курскую областную клиническую больницу.

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#происшествия
#опасность
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В Херсонской области задержана 60-летняя участница украинского нацбатальона
30 апреля 2024, 17:44

Фото: istockphoto/blinow61

Правоохранители Херсонской области задержали 60-летнюю жительницу Геническа. Она подозревается в причастности к террористическому и запрещенному в РФ украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана Челебиджихана*.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Задержанной предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УКРФ (участие в вооружённом формировании, противоречащем интересам РФ). Как установили следователи, обвиняемая добровольно вступила в ряды национального батальона в декабре 2015 года.

В сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Херсонской области указано, что злоумышленница своими действиями наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России и создавала угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

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#херсонская область
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В США рассказали, как Россия унизила Запад
Джонсон: Россия унизила Запад, выставив трофейную натовскую технику в Москве
30 апреля 2024, 17:24

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works назвал выставку трофейной техники из зоны спецоперации позором для стран НАТО.
«Теперь они демонстрируют технику... Вы знаете, это направлено на унижение Запада», — отметил он.
По мнению эксперта, эта выставка служит напоминанием о неэффективности западных технологий. Джонсон также охарактеризовал это решение как своего рода триумф Москвы.

Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. Начиная с 1 мая, посетители могут увидеть такие образцы, как Leopard 2, БМП Marder, шведская БМП CV90, французская боевая бронированная машина АМХ-10RC, а также более 30 других единиц западного производства.

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#машина
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В зоне СВО уничтожен албанский наемник
Албанский наемник Кеваре Кекич ликвидирован в зоне СВО
30 апреля 2024, 17:16

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Российские войска ликвидировали албанского наемника Кеваре Кекича на Авдеевском направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.
По имеющейся информации, иностранный боевик воевал в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, Кекич был активистом одной из неонацистских партий.

Прежде о судьбе иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, рассказал польский боец Михал Липский. Он заявил, что украинские солдаты, которые хотели сражаться, погибли в боях. По его наблюдениям, боевики не имеют мотивации, поэтому погибают. Говоря об украинской армии он отметил, что она плохо подготовлена.

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#наемник
#сво
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Депутат ГД Ивлев допустил повторение атак Крыма с использованием ракет ATACMS
30 апреля 2024, 17:14

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Вооружённые силы Украины могут предпринять новые попытки атаковать Крым. Причём они вполне могут снова использовать для этого американские оперативно-тактические ракеты большой дальности ATACMS.
Такое предположение высказал депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в селе Донское Симферопольского района после того, как силы ПВО сбили ракеты ATACMS, были обнаружены суббоеприпасы. Он попросил о подобных находках немедленно сообщать правоохранителям.

Атака была предпринята минувшей ночью. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 ракет ATACMS, целью которых были военные аэродромы, сообщил Ивлев. Он допустил, что по мере приближения майских праздников, а также инаугуграции президента РФ, возможны новые попытки ВСУ атаковать полуостров, используя американские ракеты.

Целью украинцев является разрушение щита противовоздушной обороны в Крыму с тем, чтобы затем нанести удары по объектам, имеющим важное стратегическое значение. Цель Вооружённых сил РФ — сорвать замыслы противника, заключил депутат.

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#атака
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#пво
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Раскрыто число наказанных военных ВСУ за невыполнение приказов руководства
Депутат Рады: 15 тысяч боевиков ВСУ наказаны за отказ выполнять приказы
30 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/Sinenkiy

Порядка 15 тысяч военных ВСУ наказаны за отказ выполнять приказ руководства, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук. По его словам, боевиков подвергли дисциплинарным наказаниям. Он отметил, что солдаты сейчас «нигде нигде не применяются». При этом они «не в тюрьме и не в штрафбате».

Также Камельчук рассказал, что среди «наказанных» боевиков мало тех, кто готов снова взять в руки оружие. Военнослужащие не хотят возвращаться на фронт.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявлял о нарастающем кризисе в рядах украинских военных. Кроме этого, там можно наблюдать самую настоящую панику.

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#всу
#украина
#наказание
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В ДНР рассказали о минировании ВСУ окраин Донецка немецкими минами
30 апреля 2024, 16:35

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Украинские военные минируют окраины Донецка и Горловки немецкими кумулятивными минами. Эти снаряды детонируют от вибрации и при взаимодействии с металлом.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, минирование окраин Донецка в последние дни производится украинскими вооружёнными формированиями дистанционно. Кумулятивные мины производства Германии реагируют не только на металл и вибрацию, но и на работающие поблизости электронные устройства.

Кимаковский отметил, что до недавнего времени ВСУ использовали в основном противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» и противотанковые мины ПТМ-1. Минирование ими осуществлялось при помощи ствольной или реактивной артиллерии.

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#металл
#днр
#всу
#мина
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На Украине ужаснулись действиям Сырского на посту главкома ВСУ
Соскин: Главком ВСУ Сырский не справляется со своими обязанностями
30 апреля 2024, 16:19

Фото: istockphoto/undefined undefined

Генерал Александр Сырский не справляется с обязанностями главнокомандующего Вооружённых сил Украины. При нём украинские войска сдают населённые пункты один за другим.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. В своём YouTube-канале он указал, что после назначения Сырского на должность главкома ВСУ и смены военного руководства ситуация на передовой значительно ухудшилась.

«Почти каждый день сдаются населённые пункты один за одним», — отметил Соскин.

Также, по мнению эксперта, в рядах ВСУ наблюдаются разногласия, а среди военных растёт недоверие как к гражданским властям и президенту Зеленскому, так и к главкому ВСУ Сырскому. Соскин считает, что необходимо скорейшее прекращение огня и замораживание конфликта, так как для украинских войск не только нет никакого способа выйти к границам 1991 года, но под большим вопросом даже удержание существующих оборонительных позиций.

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Военный аналитик заявил о выходе ВСУ за красные линии
Михайлов: атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS являются «выходом за красные линии»
30 апреля 2024, 15:46

Фото: iStock/Apriori1

Военный аналитик Александр Михайлов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что использование Вооруженными силами Украины западного вооружения за пределами зоны специальной военной операции является «превышением красных линий». Таким образом он прокомментировал атаки со стороны Киева на Крым 30 апреля.
В ночь на вторник украинские Вооруженные силы попытались провести массированный удар по Крыму, применив ракеты ATACMS американского производства.

Михайлов отметил, что такие действия могут вызвать ответные меры со стороны Российской Федерации, включая применение более мощного вооружения. Он также предположил, что поставка Украине более дальнобойных ракет ATACMS может стимулировать Россию к принятию аналогичных мер.

По мнению аналитика, в ответ на такие действия России стоит как усилить военные действия, так и ужесточить внешнеполитическую риторику.

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