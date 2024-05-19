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Трамп пообещал убрать из правительства США разжигателей войны

Трамп пообещал в случае избрания убрать из правительства США разжигателей войны
19 мая 2024, 04:28
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал исключить зачинщиков войны из правительства, если он победит на выборах. Он заявил об этом на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации, проходившем в Далласе. Видеозапись его выступления была опубликована телеканалом C-SPAN.
Трамп сказал, что в Белом доме находится «полностью коррумпированный и худший президент в истории страны» с когнитивными нарушениями. По его словам, нынешний американский лидер Джо Байден сталкивается с угрозой катастрофической ядерной войны из-за своей неспособности возглавить нацию.

По мнению бывшего президента, Соединенные Штаты сбились с пути и больше не являются страной, которой можно восхищаться.



Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа происходят из-за того, что у власти в США находятся глупые люди.

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Визит Путина в Китай назвали судьбоносным для всего мира
Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным для всего мира
19 мая 2024, 03:56

Фото: iStock/Zerbor

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ прокомментировала визит президента Владимира Путина в Китай.
Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай – это перспектива на будущее.

«Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», – отметила она.

Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день президент Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в Доме Народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания.

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Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина напугал Вашингтон
19 мая 2024, 03:41

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Дружеские объятия между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпина являются свидетельством крупного масштабного стратегического поражения США, заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери в интервью Fox News.
По его словам, жест на встрече Путина и Си Цзиньпина напугал американских политиков.

«Это стратегический кошмар – видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно», – отметил эксперт.

По мнению специалиста, дружба между Москвой и Пекином опасна для Вашингтона. Он добавил, что две страны воспринимаются американской стороной как стратегические враги.

Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли совместное соглашение об и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества. Лидеры также обсудили пекинскую инициативу КНР в области глобальной безопасности.

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#си цзиньпин
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#россия
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#сша
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В США отозвались о встрече Путина и Си Цзиньпина
NYT: встреча Путина. Си Цзиньпина показала поддержку России Китаем
19 мая 2024, 02:53

Фото: Сайт Кремля

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала Западу незыблемость китайской поддержки России, сообщает The New York Times.
По словам журналистов, Си Цзиньпин использовал саммит с Путиным, «чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой». В материале отмечается, что западные политики не обнаружили ни одного признака разногласий между двумя лидерами.

Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день президент Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в Доме Народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания.

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#китай
#россия
#владимир путин
#си цзиньпин
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В США заявили о неспособности Трампа урегулировать украинский конфликт
Экс разведчик США Риттер: Трамп неспособен договориться с Россией
19 мая 2024, 02:31

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialog Works заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не может разрешить конфликт с Россией.
Риттер заявил, что Трамп не может прийти к соглашению с Россией, и выразил сомнение в то, что он разрешит конфликт на Украине.

«Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит Путину и спасет мир, абсурдно. Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе», – отметил военный.

По словам бывшего сотрудника разведки, Трамп негативно отреагирует на возможность отказа России от своей инициативы, что приведет к его соглашению с борьбой против воображаемой «российской угрозы». Это делает политика опасным для США.

Ранее Трамп назвал причины начала конфликта на Украине. Кризис в стране и война в секторе Газа произошли из-за того, что у власти в США находятся «глупые люди».

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#владимир путин
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Стало известно о проблемах украинцев во время трудоустройства в Великобритании
Bloomberg: украинцы испытывают трудности при трудоустройстве в Великобритании
19 мая 2024, 02:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Проживающие в Великобритании украинцы испытывают трудности при трудоустройстве, сообщает агентство Bloomberg на основе информации от беженцев.
Как отмечает издание, украинские беженцы не могут найти работу.

«Беженцы испытывают трудности с тем, чтобы найти высококачественную работу, соответствующую их уровню квалификации», – подчеркнули журналисты.

Управление национальной статистики (ONS) Великобритании показало, что около 58% украинцев после переезда начали работать в другой сфере.

Ранее стало известно, что более 15 000 украинских беженцев в Великобритании остались без крова – это около 7,5 процента от их общего числа.

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#трудоустройство
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Премьер Эстонии заявила о страхе поддерживать Украину
Премьер Эстонии Каллас: страхи поддержке Украине препятствует страх
19 мая 2024, 02:02

Фото: valitsus.ee

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что полной поддержке Украины Западом мешает страх, передает РБК со ссылкой на BNS.
Политик призвала «действовать решительно» и не попадать в «ловушку страха» при оказании помощи Киеву.

«У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией», – подчеркнула она.

Каллас считает, что Украина должна быть членом как ЕС, так и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не планирует отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине.

1 мая стало известно, что Украина получит от Эстонии более миллиарда евро в течение трех лет.

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#нато
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Минобороны ФРГ запросило у властей дополнительные средства для Украины
Bild: Минобороны Германии запросило у властей 3,8 млрд евро на помощь Украине
19 мая 2024, 01:49

Фото: iStock/bluejayphoto

Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, пишет Bild со ссылкой на источники.
По информации газеты, запрос о дополнительном финансировании может быть подан в парламент в июне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже говорил об этом с премьер-министром Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером.

Также, по данным Bild, в 2025 году Министерство обороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.

Ранее Писториус заявил, что Россия планирует атаковать страны НАТО в течение 5-8 лет. Он подчеркнул, что Берлин должен быть готов к сдерживанию Москвы.

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В США заявили о неготовности ВСУ к наступлению России на харьковском направлении
NYT: ВСУ не готовы к наступлению России на харьковском направлении
19 мая 2024, 01:17

Фото: iStock/Irina Piskova

Наступление российских войск на Харьковском направлении оказалось быстрым и сильным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила газета The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Он предрек такое развитие событий, если Киев не получит две системы ПВО Patriot. Однако позже Зеленский заявил, что ситуация в Харьковской области стабилизировалась.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В ЕС усилят требования к ввозу домашних животных из России
В ЕС ужесточат требования к ввозу домашних животных из РФ и Белоруссии
19 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/Lightspruch

Европейский союз с 16 сентября усилит требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии, сообщил портал Delfi на основании информации из Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы.
В публикации указывается, что начиная с 16 сентября 2024 года животные будут должны проходить серологическое исследования на антитела к вирусу бешенства, что подтвердят соответствующими документами. Главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович подчеркнула, что Россия и Белоруссия были исключены из списка стран, которые эффективно соблюдают антирабические требования.

«В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», – отметила она.

Ранее Евросоюз запретил доступ ряду российских СМИ.

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