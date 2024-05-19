Трамп пообещал убрать из правительства США разжигателей войны

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал исключить зачинщиков войны из правительства, если он победит на выборах. Он заявил об этом на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации, проходившем в Далласе. Видеозапись его выступления была опубликована телеканалом C-SPAN.
Трамп сказал, что в Белом доме находится «полностью коррумпированный и худший президент в истории страны» с когнитивными нарушениями. По его словам, нынешний американский лидер Джо Байден сталкивается с угрозой катастрофической ядерной войны из-за своей неспособности возглавить нацию.
По мнению бывшего президента, Соединенные Штаты сбились с пути и больше не являются страной, которой можно восхищаться.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа происходят из-за того, что у власти в США находятся глупые люди.
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По мнению бывшего президента, Соединенные Штаты сбились с пути и больше не являются страной, которой можно восхищаться.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа происходят из-за того, что у власти в США находятся глупые люди.
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Александр Климов